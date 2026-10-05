Günther Jauch will bei "Wer wird Millionär?" wissen, wofür von deutschen Behörden am Hauptwohnsitz Gebühren von 26 bis maximal 124 Euro erhoben werden. Handelt es sich beim deutschen Reisepass, bei der Anmeldung eines Pkw, bei einer standesamtlichen Hochzeit oder bei einem Führungszeugnis um die korrekte Antwort? Hätten Sie die Lösung gewusst?

Auf dem Ratestuhl von Günther Jauch kam schon so mancher "Wer wird Millionär?"-Kandidat ins Schwitzen.

Am 5. Oktober wird die 3-Millionen-Euro-Woche von " " eingeläutet. In der Montagsfolge dürfen im "Endlich volljährig!"-Special nur 18-Jährige ihr Glück bei Günther Jauch versuchen. Wie üblich hat der RTL-Quizmaster knifflige Fragen für seine Kandidaten in petto. Ein Studiogast muss sein Wissen in puncto Behörden und Verwaltung unter Beweis stellen. Bei korrekter Lösung der Frage winken 64.000 Euro.

"Wer wird Millionär?": Wofür in Deutschland Gebühren von 26 bis 124 Euro erhoben werden

Marco Schwarz darf auf dem Ratestuhl von Günther Jauch Platz nehmen. Der Schüler kommt aus Hessisch Lichtenau, östlich von Kassel. Er entscheidet sich für die Sicherheitsvariante mit drei Jokern. Jauch will von seinem Studiogast für 64.000 Euro wissen:

Wofür werden von den deutschen Behörden am Hauptwohnsitz Gebühren von mindestens 26 Euro und maximal 124 Euro erhoben?

deutscher Reisepass Anmeldung eines Pkw standesamtliche Hochzeit Führungszeugnis

Behörden-Frage bei Günther Jauch: WWM-Kandidat setzt auf Telefonjoker

Marco Schwarz geht die einzelnen Lösungsmöglichkeiten durch und versucht, sich die korrekte Antwort herzuleiten. "Ich bin sehr gespalten zwischen Anmeldung eines Pkw und standesamtlicher Hochzeit, weil das klingt beides sehr plausibel", erklärt der 18-Jährige. Jauchs Kandidat entscheidet sich anschließend dafür, den Telefonjoker zu nutzen. Er hofft, dass ihm sein Vater mit der korrekten Antwort aushelfen kann. Doch Schwarz' Joker muss ihn enttäuschen. "Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen", gesteht er, bevor die Telefonleitung geschlossen wird.

"Wer wird Millionär?": Deutscher Reisepass als richtige Antwort

Der Hesse geht schlussendlich auf Risiko und lässt eine Antwort einloggen, obwohl er nicht weiß, welche die korrekte ist. Er tippt auf B: Anmeldung eines Pkw. Günther Jauch löst auf und muss Marco Schwarz mitteilen, dass seine Antwort falsch ist. Tatsächlich wäre A: deutscher Reisepass richtig gewesen. Demnach werden von den deutschen Behörden am Hauptwohnsitz Gebühren von mindestens 26 Euro und maximal 124 Euro für das amtliche Dokument erhoben.

Eine Person zeigt ihren deutschen Reisepass. © imago/Marc Bremer

Reisepass: Gebühren unterscheiden sich je nach Ausstellung

Die Gebühren für einen deutschen Reisepass können je nach Art der Ausstellung also unterschiedlich hoch ausfallen. Wie Günther Jauch erklärt, kostet ein vorläufiger Reisepass bei Beantragung am Hauptwohnsitz 26 Euro. Für das reguläre Dokument werden 70 Euro fällig, während ein Reisepass im Expressverfahren 124 Euro kostet. Obwohl Marco Schwarz die "Wer wird Millionär?"-Frage nicht richtig beantworten konnte, erhält er 16.000 Euro und darf zum Finale der 3-Millionen-Euro-Woche am Donnerstag (8. Oktober) antreten.