Behörden-Gebühren von 26 bis 124 Euro am Hauptwohnsitz: WWM-Kandidat scheitert an korrekter Antwort
Am 5. Oktober wird die 3-Millionen-Euro-Woche von "Wer wird Millionär?" eingeläutet. In der Montagsfolge dürfen im "Endlich volljährig!"-Special nur 18-Jährige ihr Glück bei Günther Jauch versuchen. Wie üblich hat der RTL-Quizmaster knifflige Fragen für seine Kandidaten in petto. Ein Studiogast muss sein Wissen in puncto Behörden und Verwaltung unter Beweis stellen. Bei korrekter Lösung der Frage winken 64.000 Euro.
"Wer wird Millionär?": Wofür in Deutschland Gebühren von 26 bis 124 Euro erhoben werden
Marco Schwarz darf auf dem Ratestuhl von Günther Jauch Platz nehmen. Der Schüler kommt aus Hessisch Lichtenau, östlich von Kassel. Er entscheidet sich für die Sicherheitsvariante mit drei Jokern. Jauch will von seinem Studiogast für 64.000 Euro wissen:
Wofür werden von den deutschen Behörden am Hauptwohnsitz Gebühren von mindestens 26 Euro und maximal 124 Euro erhoben?
- deutscher Reisepass
- Anmeldung eines Pkw
- standesamtliche Hochzeit
- Führungszeugnis
Behörden-Frage bei Günther Jauch: WWM-Kandidat setzt auf Telefonjoker
Marco Schwarz geht die einzelnen Lösungsmöglichkeiten durch und versucht, sich die korrekte Antwort herzuleiten. "Ich bin sehr gespalten zwischen Anmeldung eines Pkw und standesamtlicher Hochzeit, weil das klingt beides sehr plausibel", erklärt der 18-Jährige. Jauchs Kandidat entscheidet sich anschließend dafür, den Telefonjoker zu nutzen. Er hofft, dass ihm sein Vater mit der korrekten Antwort aushelfen kann. Doch Schwarz' Joker muss ihn enttäuschen. "Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen", gesteht er, bevor die Telefonleitung geschlossen wird.
"Wer wird Millionär?": Deutscher Reisepass als richtige Antwort
Der Hesse geht schlussendlich auf Risiko und lässt eine Antwort einloggen, obwohl er nicht weiß, welche die korrekte ist. Er tippt auf B: Anmeldung eines Pkw. Günther Jauch löst auf und muss Marco Schwarz mitteilen, dass seine Antwort falsch ist. Tatsächlich wäre A: deutscher Reisepass richtig gewesen. Demnach werden von den deutschen Behörden am Hauptwohnsitz Gebühren von mindestens 26 Euro und maximal 124 Euro für das amtliche Dokument erhoben.
Reisepass: Gebühren unterscheiden sich je nach Ausstellung
Die Gebühren für einen deutschen Reisepass können je nach Art der Ausstellung also unterschiedlich hoch ausfallen. Wie Günther Jauch erklärt, kostet ein vorläufiger Reisepass bei Beantragung am Hauptwohnsitz 26 Euro. Für das reguläre Dokument werden 70 Euro fällig, während ein Reisepass im Expressverfahren 124 Euro kostet. Obwohl Marco Schwarz die "Wer wird Millionär?"-Frage nicht richtig beantworten konnte, erhält er 16.000 Euro und darf zum Finale der 3-Millionen-Euro-Woche am Donnerstag (8. Oktober) antreten.
- Themen:
- Günther Jauch
- Promis
- RTL
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen