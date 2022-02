Beerdigung von Karl Spiehs: Pfiat di, Karli!

Emotionaler Abschied von Österreichs großem Film-Produzenten mit dem noch größeren Herzen. Viele Promis sagen Spiehs am Wörthersee Servus

Wenn ein Mann verabschiedet wird, der zeitlebens über viele Jahrzehnte und 300 Produktionen hinweg die Menschen mit kecker Fröhlichkeit amüsieren wollte und stets nur Lachtränen bei seinem Millionenpublikum akzeptiert hat, dann weint der Himmel nicht. Er strahlt. So wie an diesem Samstag in Velden an seinem geliebten Wörthersee.

Ehrengrab für Karl Spiehs

Großer Abschied von einem Großen der leichten und dabei so schweren Unterhaltung: Österreichs erfolgreicher Film- und Fernseh-Produzent Karl Spiehs († 90, "Ein Schloss am Wörthersee", "Die Supernasen", "Immer Ärger mit den Paukern") hat nun seine letzte Ruhe in einem Ehrengrab der katholischen Kirche gefunden.

Und freilich waren sie alle da zur Trauerfeier und Beisetzung. Fast alle. Während Spiehs-Spezl Thomas Gottschalk, der mal so bezeichnend über den Karli gesagt hat, dass er "die Kritiker zum Weinen und das Publikum zum Lachen gebracht hat", zwar fehlte, begleiteten die vielen anderen Promi-Freunde den Star-Produzenten mit dem großen Herzen auf seinem letzten Weg.

Von Regisseur Otto Retzer, der mit Spiehs in den vergangenen 50 Jahren mehr Zeit als mit seiner eigenen Familie verbracht habe, bis zu Peter Weck, Heidelinde Weis, Anja Kruse, Ingrid Flick, Erol Sander, Diana Körner - und freilich Uschi Glas. Die Schauspielerin kannte und mochte ihn seit Jahren: "Er war immer für alle da."

Uschi Glas las aus der Offenbarung des Johannes

Auf Wunsch der Familie - Spiehs-Witwe Angelika (die beiden waren 55 Jahre verheiratet) und der fünf Kinder (aus drei Beziehungen) - las Uschi Glas aus der Offenbarung des Johannes.

Unter den Trauergästen: Shirley (l.) und Otto Retzer (M.), Uschi Glas mit Ehemann Dieter Hermann und Milliardärswitwe Ingrid Flick (r.). © API

Das Requiem zelebrierte Altbischof Egon Kapellari, der über den beliebten Menschenfreund und Gaudiburschen (seine Feste waren legendär!) sagte: "Er war gut, gewieft, freundlich und großzügig."

Das letzte Geleit für Star-Produzent Karl Spiehs in Velden. © API

Nach der Beisetzung - Spiehs' Sarg war mit unzähligen roten Rosen geschmückt - fand der Leichenschmaus im Ballsaal des Falkensteiner Schlosshotels statt. So wie es der Wunsch des Bilderbuch-Gastgebers Spiehs gewesen wäre, gab es neben vielen Schmankerln auch das richtige Getränk - Karlis Lieblings-Whiskey, den zwölf Jahre gereiften Chivas Regal.

55 Jahre ist sie Karlis Glück gewesen: Angelika Spiehs (2. v. l.) mit den Söhnen - darunter Benjamin (l.), Tristan (3. v. l.) und David Spiehs (r.). © ASP

Sein letzter Wunsch wurde ihm nicht erfüllt: eine große Party zum 90. Geburtstag, die er im Sommer nachholen wollte. Doch seine Familie wird sich bestimmt was einfallen lassen.