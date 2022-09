Beerdigung der Queen: Meghan und Kate treffen sich vorab zum Essen

Königin Elizabeth II. ist am 8. September im Alter von 96 Jahren gestorben. Am Montag (19. September) wird die Queen nach einem Staatsakt in London auf Windsor bestattet. Wann findet die Trauerfeier statt? Hier erfahren Sie alles zu Ablauf, Datum und Terminen – samt Details der Beisetzung und Beerdigung.

Prinz Harry, Herzogin Meghan und Prinzessin Kate am Mittwoch in der Westminster Hall in London

Am 8. September ist Queen Elizabeth II. nachmittags auf Schloss Balmoral für immer eingeschlafen. Am Sterbebett wachten ihre beiden ältesten Kinder, Charles und Anne. Alle anderen Familienmitglieder trafen zu spät in Schottland ein. Seit ihrem Tod wird ein striktes Protokoll eingehalten. Datum und Ort der Bestattung samt Trauerfeier sowie die eigentliche Beerdigung sind bis ins Detail durchgeplant. Elf Tage nach dem Tod der Monarchin ist die Bestattung von Königin Elizabeth II. am 19. September geplant. Alle weiteren Entwicklungen zum Tod der Queen gibt es hier im AZ-Newsblog.

+++ Frieden? Royals beim gemeinsamen Dinner +++

Lassen Prinz William und Prinz Harry die Streitigkeiten ruhen? Die Brüder sollen am Dienstag mit den Ehefrauen an einem gemeinsamen Dinner mit der Royal Family teilgenommen haben, nachdem der Leichnam der Queen in London in Empfang genommen wurde. Das berichtet die "Daily Mail".

+++ Meghan und Kate würdigen sich keines Blickes +++

Am Mittwoch wurden die sterblichen Überreste der Queen vom Buckingham Palast zur Westminster Hall gebracht. Bei der Prozession und im Parlament würdigten sich Prinzessin Kate und Herzogin Meghan keines Blickes – wie schon beim gemeinsamen Trauerrundgang am Samstag.

Was passiert mit dem Leichnam der Königin?

Der Sarg wurde von Marinesoldaten auf einer Lafette durch die Londoner Straßen gezogen werden. So war es auch 1952 beim Tod von Elizabeths Vater König Georg VI. (✝56). Seit Mittwoch wird die verstorbene Königin in der Westminster Hall (Palast von Westminster) aufgebahrt. Die Öffentlichkeit kann sich seitdem von der Queen für immer verabschieden. Man rechnet mit einer halben Million Menschen, die kommen werden.

Termin der Bestattung: Wann findet die Trauerfeier für Queen Elizabeth II. statt?

Der Palast gab bekannt, dass Trauerfeier und Beisetzung der Queen am 19. September geplant ist. Das ist ein Montag. Stirbt der britische Regent, wird der Tag der Bestattung zum nationalen Trauer- und Feiertag erklärt. Das Volk kann dann um seine Queen weinen, die über 70 Jahre lang auf dem Thron saß – Rekordzeit! Um zwölf Uhr soll es am 19. September in ganz Großbritannien zwei Schweigeminuten geben.

Datum und Ort stehen fest: Gottesdienst in der Westminster Abbey

Die Krönung von Prinzessin Elizabeth zur Königin fand am 2. Juni 1953 in der Westminster Abbey (da saß sie schon knapp 16 Monate auf dem Thron). In der Kirche in London wird auch die Trauerfeier für die Queen stattfinden.

Ablauf des Begräbnisses: Wo findet die Beisetzung der Queen statt?

Nach dem Staatsbegräbnis wird der Sarg in einer Prozession von Westminster Abbey zum Wellington Arch gebracht. Von Wellington Arch aus wird der Sarg nach Windsor gebracht, wo der Leichenwagen in einer Prozession über den Long Walk zur St.-George's-Kapelle auf Schloss Windsor fährt. Die Queen wird dort neben ihrem Vater beigesetzt. Ihr 2021 verstorbener Ehemann Prinz Philip, der in der "Royal Vault", einer Grabkammer unter der Kapelle, begraben ist, wird daraufhin umgebettet und neben ihr bestattet. Im Familiengrab liegen auch Queen Mum und Prinzessin Margaret.

Royals und Politiker: Welche Gäste werden beim Staatsakt erwartet?

Neben der kompletten königlichen Familie werden rund 500 Staatsoberhäupter und Regierungschefs sowie Mitglieder der europäischen Königshäuser erwartet. Unter anderen haben sich US-Präsident Joe Biden mit Ehefrau Jill Biden, König Willem-Alexander der Niederlande mit Ehefrau Maxima sowie Prinzessin Beatrix angekündigt. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird mit seiner Ehefrau Elke Büdenbender teilnehmen.

Nach über zweieinhalb Jahren zeigen sich auch König Felipe von Spanien und sein Vater Juan Carlos wieder gemeinsam. Die beiden kommen jeweils mit ihren Frauen (Letizia und Sofia) nach London.

Königin Elizabeth war Staatsoberhaupt von insgesamt 15 Ländern, die dem Commonwealth-Staatenbündnis angehören. Es ist noch überhaupt nicht abzuschätzen, wie viele Gäste wirklich erscheinen werden. Die Westminster Abbey und das gesamte Londoner Stadtgebiet werden zur Hochsicherheitszone. Die ganze Welt wird auf London blicken. Dies wird das größte internationale Ereignis der vergangenen Jahrzehnte sein.

Was ist der Unterschied zwischen Beerdigung, Beisetzung und Bestattung?

Umgangssprachlich werden die Begriffe Beerdigung, Beisetzung und Bestattung oft als Synonyme verwendet. Doch sie haben unterschiedliche Bedeutungen: