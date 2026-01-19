Bedeutung des Kürzels IFA: Erster Instinkt verhilft WWM-Kandidatin zu richtiger Lösung

Günther Jauch will von seiner "Wer wird Millionär?"-Kandidatin wissen, wofür der Name der Berliner Technologie-Messe IFA neuerdings ausgeschrieben steht. Zur Option stehen "Ideen Fragen Antworten", "Industrie fördert Aufbau", "inklusiv fair alternativ" und "Innovation Für Alle". Was ist die richtige Antwort?

Bei "Wer wird Millionär?" ist der Traum vom großen Preisgeld ganz nah. Doch nur wer mit Allgemeinwissen glänzt, hat die Chance auf den großen Gewinn. Am 19. Januar verlangt Günther Jauch in der RTL-Quizshow viel Wortwissen. Er fragt eine Kandidatin nach der Bedeutung des Kürzels IFA. Die korrekte Lösung ist gesucht.

Wortkürzel: Günther Jauch stellt knifflige Frage

Kandidatin Stephanie Schumacher nimmt auf dem Ratestuhl von " " Platz. Die in Niedersachsen lebende Grundschullehrerin steht bei der 64.000-Euro-Frage und Günther Jauch will von ihr wissen:

Der Name der Berliner Technologie-Messe IFA – ursprünglich kurz für "Internationale Funkausstellung" – steht neuerdings für ...?

A: Ideen Fragen Antworten

B: Industrie fördert Aufbau

C: inklusiv fair alternativ

D: Innovation Für Alle

WWM-Kandidatin nutzt Telefonjoker nach erstem Bauchgefühl

"Ich würde zwischen A und D schwanken", mein Schumacher zu Günther Jauch. Sie vermutet, dass sich entweder hinter "Ideen Fragen Antworten" oder "Innovation Für Alle" die richtige Lösung versteckt. Schumacher entscheidet sich, den Telefonjoker einzusetzen. Ein PR-Manager soll ihr am Hörer die korrekte Antwort liefern. Er gibt jedoch schnell zu: "Ich hab gar keine Ahnung, ich weiß es nicht."

Abkürzung IFA: Zweiter Joker soll Klarheit schaffen

Stephanie Schumacher zieht einen zweiten Joker – den 50:50-Joker. Übrig bleiben die Antwortmöglichkeiten C: inklusiv fair alternativ und D: Innovation Für Alle. Jauchs Kandidatin überlegt kurz, dann meint sie: "Ich geh meinem ersten Gedanken nach und nehme 'Innovation Für Alle'." Sie lässt Option D einloggen und hofft, mit ihrer Entscheidung richtig zu liegen.

"Wer wird Millionär?": "Innovation Für Alle" als richtige Lösung

Das Glück ist auf Schumachers Seite. Ihr Bauchgefühl hat sie nicht getäuscht. Tatsächlich handelt es sich bei D um die korrekte Lösung. "Innovation Für Alle" ist der neue Slogan und die Neuausrichtung der Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin, der weltweit größten Messe für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte. Sie fokussiert sich nicht mehr nur auf traditionelle Funktechnik, sondern auf alle Bereiche der Konsumerelektronik und des vernetzten Alltags. Das Ziel der IFA ist, innovative Produkte und Trends wie KI, Smart Home und Nachhaltigkeit einem breiten Publikum zugänglich zu machen.