Barbara Schöneberger spricht jetzt offen über ihren Beauty-Eingriff im Gesicht. Auch verrät die Moderatorin, mit welcher Körperstelle sie aktuell nicht zufrieden ist.

Im Zug nach München spricht Barbara Schöneberger über einen Beauty-Eingriff und macht ein Geständnis.

Strahlend und geschniegelt moderiert sich Barbara Schöneberger (52) durch Galas und große TV-Shows. Während manche TV-Kolleginnen offen zu ihren Beauty-Eingriffen stehen, hielt sich die 52-Jährige lange bedeckt. Jetzt plaudert aber Schöneberger – im Zug nach München.

Bilder zeigen: Barbara Schöneberger gibt Beauty-Eingriff im Gesicht zu

Bei der DKMS-Gala in München versammelten sich viele Promis für den guten Zweck. Auch Barbara Schöneberger ließ sich das Event nicht entgehen und reiste von Berlin an, wo die Moderatorin mit ihrer Familie lebt. Die Anfahrt in der Deutschen Bahn dokumentierte sie fleißig in einem jetzt veröffentlichten mit. In diesem gibt sie unter anderem zu, dass sie einen Beauty-Eingriff hatte. "Ich hab jetzt keine Schönheits-OPs gemacht oder so. Ich hab einmal hier so bisschen Botox reinmachen lassen, aber sonst nichts." Die 52-Jährige zeigt im Clip auf ihre Stirn. Mittig habe sie sich unterspritzen lassen.

Barbara Schöneberger zeigt in einem Video die Stelle, an der sie sich Botox unterspritzen ließ. © Screenshot/YouTube

Beauty-Makel am Hals: Moderatorin macht Geständnis

Barbara Schöneberger macht auch ein Geständnis: "Ich trinke insgesamt zu wenig. Ich glaube, dass man an meinem Hals erkennt." Die Moderatorin deutet auf ihrer Meinung nach überschüssige Haut über dem Schulterbereich an. Schöneberger sieht darin offenbar einen Beauty-Makel und zieht sanft an den betroffenen Stellen. Die 52-Jährige erzählt, sie stehe regelmäßig vor dem Spiegel, um zu beobachten, wie der Hals aussehen könnte, wenn er straffer wäre. Eine Beauty-OP sei für Schöneberger eher keine Option: "Ich glaube, das mache ich nicht."

Die Moderatorin ist überzeugt, dass sich ihr Hals straffer anfühlen könnte, wenn sie regelmäßig mehr Wasser trinken würde. Die Arztpraxis " " bestätigt diese Annahme und schreibt auf deren Website: "Die Haut reagiert auf starken Flüssigkeitsmangel – das Gewebe wird weniger durchblutet, trocknet aus und verliert an Elastizität." Demnach gilt: Wer genug trinkt, kann einem weniger straffen Hautbild – auch in der Halsregion – vorbeugen.

Barbara Schöneberger über Familie: "Finde ich ein bisschen gemein"

Dass ihre scheinbar schlaffe Körperstelle genetisch bedingt ist, glaubt Schöneberger nicht. "Das ist einfach schlapp. Und keiner bei mir hat so einen Hals. Das gibt es überhaupt nicht bei mir in der Familie." Nur die Moderatorin selbst sei davon betroffen: "Das finde ich ein bisschen gemein."

Barbara Schöneberger ist unzufrieden mit ihrem Hals. "Das ist einfach schlapp", verrät sie in einem YouTube-Video. © Screenshot/YouTube

Doch Not macht erfinderisch. Barbara Schöneberger fand eine – nicht ganz ernst gemeinte – Lösung für ihr angebliches Hals-Problem. Sie verrät lachend: "Ich hab letztens mal mit meinem Visagisten probiert, die Haut hinten so zusammenzuziehen. Das ist relativ schnell gemacht. Der Überschuss, der da hinten entsteht, könnte man dann mit einer Klammer oder einem kleinen Tape zusammenhalten."

Für einen Red-Carpet-Auftritt sei diese Idee jedenfalls nicht optimal. Schöneberger witzelt, man dürfe hierbei "keine schnellen Bewegungen" machen – sonst löse sich die Klammer oder das Tape und die überschüssige Haut gehe schnell wieder auseinander.

Und so bleibt die Erkenntnis: Barbara Schöneberger zeigt einmal mehr, dass Selbstironie manchmal der schönste Beauty-Trick ist.