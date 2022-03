Beauty-Doc Werner Mang: "Als Pescetarier fördern Sie Ihre Schönheit"

Wenn es um das Aussehen geht, ist Prof. Werner Mang der Fachmann. Jetzt hat der Schönheitschirurg einen Tipp parat, wie man natürlich jung bleibt: Fisch statt Botox!

Hat Beauty-Doc Werner Mang etwa die Zauberformel für ein langes Leben in Schönheit entdeckt, ohne sich dafür unters Messer legen zu müssen? Deutschlands bekanntester Schönheitschirurg ist seit Jahren überzeugter Pescetarier, isst also statt Fleisch Fisch. Mit der AZ hat er darüber gesprochen, wie sich seine Lebensweise auf das Altern und das Aussehen auswirkt.

Credo von Prof. Werner Mang: Schönheitschirurgie ja, Schönheitswahn nein

AZ: Einer der bekanntesten deutschen Schönheits-Docs wirbt für eine gesündere Ernährungsweise – für eine jüngere Haut mit weniger Falten. Machen Sie sich dadurch nicht das eigene Geschäft kaputt?

PROF. WERNER MANG: Mein Credo lautet vernünftige Schönheitschirurgie ja, Schönheitswahn nein. Und für mich gehört zum Schönheitswahn eben auch, wenn man direkt etwas machen lassen will, anstatt zunächst aus eigener Kraft zu versuchen das Aussehen zu optimieren. An erster Stelle stehen eine gute Ernährung und viel Bewegung – das rate ich den Patienten schon immer und bin trotzdem – wahrscheinlich gerade wegen dieser ehrlichen Worte – gut im Geschäft.

Warum braucht man, wenn es nach Ihnen geht, als Pescetarier keine Schönheits-OPs mehr?

Schlechte und fleischlastige Ernährung ist der Schönheitskiller Nummer 1, denn die Haut ist das Spiegelbild der Ernährung: billiges Discounter-Fleisch mit Antibiotika und Hormonen, fettige Ernährung, wenig Ballaststoffe, Alkohol, Nikotin – diese Gesichter erkenne ich schon in meiner Sprechstunde. Die Ernährung als Pescetarier bietet dem Organismus hingegen eine hohe Dichte an Nährstoffen, die in anderen Lebensmitteln nur eingeschränkt oder gar nicht vorhanden sind.

Der morgendliche Fang mühsam, aber ein nachhaltiges Naturerlebnis. © DANLIN Media GmbH

Deshalb ist pescetarische Ernährung besser für den Körper

Der hohe Bedarf unseres Körpers an Omega-3-Fettsäuren wird von vielfältigen Fischsorten und Meeresfrüchten optimal gedeckt. Neben den Omega-3-Fettsäuren sind vor allem Selen, Vitamin B2 und Vitamin D maßgeblich am Erhalt der Hautgesundheit beteiligt. Omega-3-Fettsäuren sind Vorläufer wichtiger Hormone und Stoffwechselprozesse. Da die Auswirkungen von Defiziten im Omega-3-Bedarf sehr diffus und schwer zuordnungsfähig ausfallen, ist den meisten Menschen ein Mangel kaum bekannt. Dieser kann aber für Durchblutungsstörungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen ebenso ursächlich sein wie für Schlafstörungen, Depressionen, schlechte Wundheilung und Entzündungsneigung oder für trockene und schuppige Haut.

Prof. Mang bei der Zubereitung eines Loup de Mer im italienischen Restaurant Schuppen 13 in Langenargen (seinem Lieblingsrestaurant). © DANLIN Media GmbH

In Wachstums- und Entwicklungsphasen kann ein Mangel an Omega-3-Fettsäuren sogar zu Wachstumsstörungen führen. Vitamin A ist wiederum als Antioxidans ebenso wie Vitamin D gut für den Zellschutz. Durch eine ausreichende Zufuhr der für die Haut wichtigen Vitalstoffe können Hautprobleme wie trockene Haut oder auch Entzündungen reduziert werden und auch die Zellerneuerung profitiert davon. Gesunde Haut strahlt und beeinflusst das gesamte Erscheinungsbild.

Warum soll das Fisch-Essen glücklicher machen?

Durch die Ernährung als Pescetarier fördern Sie nicht nur Ihre Schönheit, sondern unterstützen die Zell- und Hautgesundheit sowie das subjektive Wohlbefinden. Kurzum: Fisch essen macht glücklich.

Prof. Werner Mang: "Totes Fleisch ist nicht gesund"

Seit wann sind Sie Pescetarier? Warum haben Sie selbst Ihre Ernährung umgestellt?

Ich habe vor einigen Jahren an Allerheiligen nach dem Besuch am Grab meiner Eltern meine Ernährung umgestellt und bin vom überzeugten Fleischesser zum Pescetarier mutiert. Der Grund ist, dass ich mal hundert Jahre alt werden will (Mang lacht) und durch diese Ernährungsform tue ich nachhaltig etwas Gutes für meine Gesundheit. In den letzten Jahren hat sich mein Genuss von Fleisch und Wurst auf nahezu null reduziert, nicht allein wegen des Tierschutzes und der Umwelt, sondern weil totes Fleisch einfach nicht gesund ist. Bei Veganern und Vegetariern vermisse ich lebensnotwendige Vitamine, Mineralstoffe, Enzyme etc., die in Fisch- und Milchprodukten enthalten sind. Deswegen bin ich auf den Pescetarier gestoßen, der vielen Leuten gar kein Begriff ist. Aber ich halte den Pescetarier für den Schlüssel zu einem langen Leben und zu schöner Haut. Die Zauberformel für ein langes Leben in Schönheit heißt Pescetarier! Außerdem tut man noch etwas für den Tierschutz – was will man mehr.

Prof. Werner Mang ist seit Jahren überzeugter Pescetarier und hat darüber sogar ein Buch geschrieben. © DANLIN Media GmbH

Stehen Sie selbst in der Küche oder wer kocht im Hause Mang?

Zum Glück nicht (lacht). Unsere Haushälterin kann das viel besser als ich.

Werner Mang über Fritz Wepper: "Ich würde mich freuen, wenn wir mal wieder angeln gehen"

Essen Sie nie wieder Schweinsbraten?

Im besten Fall nicht. Denn das fettige Fleisch ist zwar köstlich, tut mir und meinem Körper aber nicht gut. Deswegen möchte ich eigentlich dauerhaft die Finger davon lassen. Ich muss aber zu meiner Schande gestehen, dass ich an Weihnachten im Beisein der Familie dem Gänsebraten nicht widerstehen konnte.

Kritisieren Sie auch das Ernährungsverhalten von Freunden? Sprechen Sie es direkt an?

Kritisieren ist hier das falsche Wort. Wenn Freunde und Bekannte in meinem Umfeld extrem zunehmen würden oder ich sehen würde, dass sie sich nur noch von Fast-Food und fettigem Fleisch ernähren, würde ich zumindest auf die gesundheitlichen Auswirkungen hinweisen.

Wie steht es um die Freundschaft mit Fritz Wepper? Würden Sie mit ihm wieder fischen gehen?

Ich würde mich sehr freuen, wenn Fritz und ich irgendwann mal wieder gemeinsam angeln gehen.

"Iss dich schön Pescetarier – die neue Lebensart" von Prof. Werner Mang ist seit dem 10. März im Handel erhältlich.