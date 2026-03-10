Beatrice Egli flirtete mächtig mit einem "Germany's Next Topmodel"-Schützling von Heidi Klum. TV-Kandidat Tony Eberhardt verrät der AZ, wie er die zärtlichen Momente mit Egli erlebte.

Ihre Fans staunten nicht schlecht, als Beatrice Egli (37) bei "Germany's Next Topmodel" zu sehen war. Die Schlagersängerin hatte in der Show von Heidi Klum (52) einen Model-Job zu vergeben, den sich Kandidat Tony Eberhardt (31) sichern konnte. Der schwerhörige Zuschauerliebling aus Berlin begeisterte Egli und überzeugte beim Casting.

Beatrice Egli flirtet mit GNTM-Model: Das lief hinter den Kulissen

GNTM-Teilnehmer Tony Eberhardt hatte die Aufgabe, in Eglis Musikvideo "Alibi", innig zu tanzen und mit ihr zu flirten. Auch zärtliche Berührungen und ein intimer Blickaustausch wurden von ihm erwartet. Vor der Kamera knisterte es zwischen den beiden scheinbar. Sieht das auch Eberhardt so? Im Interview mit der AZ verrät der 31-Jährige: "Die Chemie hat auf jeden Fall gestimmt. Beatrice ist total herzlich und super locker, da fällt es echt leicht, miteinander vor der Kamera zu spielen. Ob wirklich Funken gesprüht haben, müssen dann wohl die Zuschauer entscheiden."

Beim Casting wurde von ihm verlangt, vor Egli und den GNTM-Mitstreitern zu tanzen. Die Sängerin wollte testen, wer das nötige Taktgefühl mitbringt. Tony Eberhardt sagt der AZ: "Klar, am Anfang ist es immer ein bisschen ungewohnt, vor allen loszulegen. Aber dann macht es einfach richtig Spaß, sich so auszutoben." Der 31-Jährige habe das Tanzen genossen und habe es geliebt, sich "frei auszudrücken", meint er in der AZ.

Ungerechtigkeit bei GNTM? Das sagt Kandidat Tony Eberhardt

Wie in den vergangenen Jahren haben auch 2026 – zusätzlich zu den Frauen – wieder Männer die Chance, "Germany's Next Topmodel" zu werden. In Folge 7 gab es für die männlichen Teilnehmer neben des Egli-Clips noch weitere Job-Möglichkeiten. Doch Kandidat Alexavius Hill (22) gab beim Casting für das Modelabel NOWRUBI zu, seine Chancen als sehr gering einzuschätzen, weil er als Model nicht zur Marke passe.

Tony Eberhardt hat dazu in der AZ eine klare Meinung: "Ich finde es richtig stark, dass Alexavius das so offen gesagt hat. Ehrlichkeit und Mut, so etwas direkt auszusprechen, verdienen Respekt."

Tony Eberhardt will Heidi Klum in der diesjährigen "Germany's Next Topmodel"-Staffel von sich überzeugen. © imago/pictureteam

Haben manche Kandidaten – wie Alexavius Hill – bei GNTM geringere Chancen als ihre Mitstreiter? Macht sich hiermit eine Ungerechtigkeit in Heidi Klums TV-Show bemerkbar? Tony Eberhardt verrät der AZ: "Klar, jede Marke sucht etwas anderes, und nicht jeder passt zu jedem Job. Aber man muss bereit sein, sich auf unterschiedliche Anforderungen einzulassen und das Beste daraus zu machen – genau das unterscheidet ein gutes von einem großartigen Model."

GNTM-Kandidat überrascht von Heidi Klums Verhalten

Heidi Klum habe Tony Eberhardt am Set ganz anders erlebt, als viele Zuschauer denken. Das Verhalten der GNTM-Chefin habe ihn teilweise sehr verwundert: "Man kennt Heidi natürlich aus dem Fernsehen und denkt, sie ist wahrscheinlich sehr strikt oder distanziert. Mich hat tatsächlich überrascht, wie locker und humorvoll sie am Set ist. Sie schafft es, die Stimmung aufzulockern, und nimmt sich auch Zeit für die Models." Eberhardt fällt ein klares Urteil: "Das macht es viel einfacher, sich vor der Kamera wohlzufühlen."

Tony Eberhardt schwärmt von Heidi Klums Verhalten am GNTM-Set. © imago/MediaPunch

Tony Eberhardt ist bei "Germany's Next Topmodel" noch im Rennen. Wie weit es der 31-Jährige schaffen wird? Die Zuschauer dürfen gespannt sein.