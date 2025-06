Bastian Schweinsteiger: Nach Trubel meldet er sich mit klarer Botschaft zurück

Die letzte Zeit war für Bastian Schweinsteiger und Ehefrau Ana Ivanovic sicherlich nicht einfach. Es wurde öffentlich viel über ihre Beziehung diskutiert, dann verloren sie einen lukrativen Werbedeal. Nun hat sich der ehemalige FC-Bayern-Star zurückgemeldet – seine Botschaft dürfte deutlich sein.

Bastian Schweinsteiger ist aktuell in den USA unterwegs. Nach dem öffentlichen Trubel, den er mit Ehefrau Ana Ivanovic verursacht hat, meldet er sich nun zurück.

In den letzten Wochen wurde viel geschrieben über Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic. Jetzt meldet sich der einstige Starkicker des FC Bayern München mit einer besonderen Botschaft zurück. Was hat er zu sagen?

Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic verlieren lukrativen Deal

Bereits seit Monaten haben sich Schweinsteiger und seine Ehefrau nicht mehr in der Öffentlichkeit zusammen gezeigt. Angefragt auf den Zustand der Beziehung des sportlichen Promi-Paares teilte das Management des Ex-Fußballers mit, "dass er und Ana sich nicht zu privaten Dingen äußern". Dennoch scheint die Berichterstattung der vergangenen Tage bittere Konsequenzen für die beiden zu haben.

Wie am Donnerstag (12. Juni) bekannt wurde, hat das Modeunternehmen Brax die Zusammenarbeit mit Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic beendet. CEO Stefan Brandmann wünscht der Familie "die Kraft, die persönlich wohl schwierige Situation bestmöglich für die Beteiligten zu lösen, um mit neuen Zielen in die Zukunft zu gehen." Weder der ehemalige Fußballprofi noch die Ex-Tennisspielerin haben sich bislang zu dem Verlust des Deals öffentlich geäußert.

Schweinsteiger richtet sich mit Video an Community: "Mia san mia"

Jetzt hat sich aber Bastian Schweinsteiger zu Wort gemeldet. Der 40-Jährige ist aktuell mit Kumpel Felix Neureuther in den USA unterwegs, um seine ehemaligen Teamkameraden vom FC Bayern bei der Klub-WM zu unterstützen. Auf Instagram hat Schweinsteiger nun ein Video veröffentlicht- "Alles Gute dem FC Bayern München für die FIFA-Klub-WM in Amerika. Mia san mia – holt euch eine weitere Trophäe", sagt er aufgeregt an seine Community gerichtet.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Zwar spricht er in seiner Botschaft nicht über die Schlagzeilen der vergangenen Tage und Wochen, doch eines wird dabei trotzdem deutlich: Er schützt sein Privatshäre weiterhin und wird auch künftig sein Leben abseits der Kameras nicht mit der Öffentlichkeit teilen. Dennoch dürften viele Fans in Sorge sein, was sich hinter den Kulissen abspielt.

Ohne Bastian Schweinsteiger: Ana Ivanovic feiert in Italien

Ana Ivanovic klärt ihrerseits die Situation auch nicht auf, sie zeigt sich stattdessen gut gelaunt auf einem Event im italienischen Fischerdorf Portofino.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Erst vor wenigen Wochen hatte die ehemalige Tennisspielerin ihre Community in Aufregung versetzt, weil sie ohne Ehering abgelichtet wurde. Ob und wann das Ehepaar Schweinsteiger-Ivanovic die Situation aufklären wird, bleibt abzuwarten.