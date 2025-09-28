Barbie- und Madlwiesn: Promi-Frauen feiern Oktoberfest ohne Männer

Das Oktoberfest 2025 ist in vollem Gange und auch die Promis sind noch immer voll in Wiesn-Stimmung. Bei der Barbie-Wiesn und auch bei der Madlwiesn feierten die VIP-Frauen unter sich – doch vereinzelt waren auch Herren anzutreffen.

Einfach mal entspannt auf dem Oktoberfest feiern, ohne dass man von volltrunkenen Männern angebaggert oder angegafft wird. Auf der Wiesn erleben Frauen tagtäglich unangenehme Situationen, wie auch Cathy Hummels der AZ berichtete: "Manche Männer sind ein bisschen aufdringlich." Doch bei vereinzelten Veranstaltungen müssen sich die Promi-Damen darüber keine Gedanken machen – wie etwa auf der Barbie-Wiesn und der Madlwiesn.

Barbie goes Wiesn: Promi-Frauen feiern besonderes Oktoberfest-Event

Am Dienstag (23. September) lud die Spielzeug-Firma "Mattel" zur knallpinken Barbie-Wiesn in Käfers Wiesn-Schänke. Ganz dem Anlass entsprechend gab es für die geladenen VIP-Frauen jede Menge Champagner und Häppchen, die Stimmung war ausgelassen. Mit dabei waren unter anderem Model Monica Ivancan und "taff"-Moderatorin Neda Peemüller. GNTM-Beauty Darya Strelnikova entschied sich statt Dirndl für eine Lederhose, die sie mit einer pinkfarbenen Corsage mit XXL-Puffärmeln kombinierte.

Stylist Oliver Rauh bildete bei der illustren VIP-Schar eine Ausnahme. Er war einer der wenigen Männer, die kräftig bei der Barbie-Wiesn mitfeierten.

Madlwiesn im Schützenfestzelt: Hier feiern VIP-Damen unter sich

Am Donnerstag lud dann die Eventagentur Hell und Karrer zur legendären Madlwiesn ins Schützenfestzelt. Davor wurden die Promi-Frauen im Bayerischen Hof empfangen und durften sich ein frisches Wiesn-Styling gönnen. Frisches Make-up und fesche Wiesn-Frisuren wurden aufgelegt, bevor es mit der ganzen Gruppe auf das Festgelände ging.

Diese Oktoberfest-Party wollten sich Stargäste wie Schauspielerin Ursula Karven, Promi-Tochter Cheyenne Ochsenknecht und Model Betty Taube nicht entgehen lassen. Es wurde ausgelassen auf den Tischen getanzt und lautstark zu den Wiesn-Hits mitgegrölt.

