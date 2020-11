Bangen in den USA: So fiebern die Stars dem Wahlergebnis entgegen

Tonnenweise Eiscreme, "Stress-Kochen" und jede Menge Zigaretten: Auf verschiedenste Weise überbrücken die Stars die bangen Stunden bis zur Entscheidung in der US-Wahl.

Wer wird für die kommenden vier Jahre die Geschicke der Vereinigten Staaten von Amerika lenken? Diese Frage beschäftigt dieser Tage und Stunden Milliarden Menschen auf der Welt. Das Drehbuch zum Rennen zwischen Republikaner Donald Trump (74) und Demokrat Joe Biden (77) scheint von Alfred Hitchcock (1899-1980) höchstpersönlich zu stammen und kostete schon unzählige Nerven und wohl auch Fingernägel. Auch viele Stars halten die Spannung nicht länger aus und zeigen in den sozialen Netzwerken, wie sie sich die Zeit bis zur Entscheidung vertreiben - und zwar von witzig bis höchst ungesund.

Unzählige Stresszigaretten

Vor allem der Zigarettenkonsum der für gewöhnlich so gesundheitsbewussten Celebrities ist seit 3. November rapide in die Höhe geschnellt. etwa (b)raucht gegen den ganzen Stress gleich drei Zigaretten auf einmal. Heidi Klum (47) toppt sie sogar noch und "zieht" gleich an einem Dutzend Glimmstängel, während im Hintergrund eine Übertragung zur Wahl im Fernsehen läuft. aber noch die Hashtags #dontsmoke und #smokingkills hinzu.

Schauspielerin Glenn Close (73) hingegen nutzt die Zeit, um an ihrer Joe-Biden-Imitation zu arbeiten. Mit einer Maske des demokratischen Kandidaten posiert und scheint guter Dinge zu sein, dass dieser ins Weiße Haus einziehen wird. Auch -Star Mark Ruffalo (52) ist dieser Meinung und findet: "Gute Dinge brauchen Zeit".

Lustige und ernste Sichtweisen

für sich entdeckt, wie sie via Twitter zeigt. Überhaupt empfinden die meisten Promis das bange Warten als pure Folter. "Das ist als wäre man wach, während man operiert wird", . Schauspielerin Elizabeth Banks (46, "Die Tribute von Panem") sieht : "Ich renne nur noch auf und ab. Wenigstens verbrenne ich so wieder die ganze Eiscreme, die ich kiloweise gegessen habe."

Bei Sharon Stone (62) sprudeln ihre Emotionen wortwörtlich über. Mit verquollenen Augen , die Hochrechnungen anzuschauen und "nur noch zu heulen". Allerdings scheint es sich um Freudentränen angesichts der Tatsache zu handeln, dass Biden auf die letzten Meter doch noch die Wahl zu gewinnen scheint.

hat Oscarpreisträgerin Patricia Arquette (52, ) angesichts der Versuche von Donald Trump und seiner Partei, die Auszählung einer Vielzahl an Briefstimmzetteln zu unterbinden, die wohl seine Niederlage besiegeln könnten. "Wir alle zahlen unsere Steuern. Unsere Stimme ist unser heiliges und national zugesichertes Recht."