Bambi-Verleihung mit Klum, Bully und Cher

Er gilt als einer der wichtigsten Medienpreise Deutschlands: In den Bavaria-Studios bei München wird der Bambi verliehen - und Stars aus aller Welt kommen.

Grünwald

Starauflauf für den Bambi: In den Bavaria Filmstudios bei München wird am heutigen Donnerstag einer der wichtigsten Medienpreise Deutschlands vergeben. Die Auszeichnung wird 2025 in mehr als zwölf Kategorien verliehen. Model Heidi Klum bekommt ein goldenes Reh - ebenso Filmemacher Michael "Bully" Herbig, Komikerin Hazel Brugger, Schauspielerin Cate Blanchett und Megastar Cher. Zum dritten Mal in Folge findet die Bambi-Verleihung in Bayern statt. Die Preisverleihung kann ab 20.15 Uhr live und ohne Abokosten bei Amazons Streamingdienst Prime Video gestreamt werden.