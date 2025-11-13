AZ-Plus

Bambi-Verleihung mit Klum, Bully und Cher

Er gilt als einer der wichtigsten Medienpreise Deutschlands: In den Bavaria-Studios bei München wird der Bambi verliehen - und Stars aus aller Welt kommen.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Zum dritten Mal infolge findet die Bambi-Verleihung in München statt.
Zum dritten Mal infolge findet die Bambi-Verleihung in München statt. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Grünwald

Starauflauf für den Bambi: In den Bavaria Filmstudios bei München wird am heutigen Donnerstag einer der wichtigsten Medienpreise Deutschlands vergeben. Die Auszeichnung wird 2025 in mehr als zwölf Kategorien verliehen. Model Heidi Klum bekommt ein goldenes Reh - ebenso Filmemacher Michael "Bully" Herbig, Komikerin Hazel Brugger, Schauspielerin Cate Blanchett und Megastar Cher. Zum dritten Mal in Folge findet die Bambi-Verleihung in Bayern statt. Die Preisverleihung kann ab 20.15 Uhr live und ohne Abokosten bei Amazons Streamingdienst Prime Video gestreamt werden.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.