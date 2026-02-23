Balz der Männchen mit Zischlaut und Luftblasen: Jauch-Kandidat von tierischem Paarungsritual irritiert

Tierisch geht's bei Günther Jauchs "Wer wird Millionär?" zu. Der RTL-Quizmaster möchte von seinem Kandidaten wissen, welches Tier für Anerkennung bei Weibchen Zischlaute macht, Wasser aus der Nase spritzt und Luftblasen erzeugt: der Pottwal, der Tigerhai, das Leistenkrokodil oder der Weißkopfseeadler?

Seit fast 27 Jahren winken Millionengewinne bei Günther Jauchs beliebter RTL-Quizshow. Wer mit Allgemeinwissen glänzt und gerne zockt, kann mit viel Geld nach Hause fahren. In der aktuellen Ausgabe (23. Februar) fühlt Jauch einem Kandidaten in puncto Tierwissen auf den Zahn. Der Studiogast ist mit der Frage schnell überfordert...

Günther Jauch sucht Tier, das Weibchen mit Wasserspritzen, Zischlauten und Luftblasen beeindruckt

Maximilian Sonntag versucht auf dem Ratestuhl von "Wer wird Millionär?" sein Glück. Jauchs Kandidat ist 29 Jahre alt, wohnt in Neu-Ulm und ist als PR-Referent für Unternehmenskommunikation tätig. Er steht bei der 64.000-Euro-Frage, die lautet:

Wer macht, um Weibchen zu beeindrucken, Zischlaute, spritzt Wasser aus der Nase und erzeugt Luftblasen?

A: Pottwal

B: Tigerhai

C: Leistenkrokodil

D: Weißkopfseeadler

WWM-Kandidat kennt korrekte Lösung zu Tier nicht

Maximilian Sonntag tendiert zunächst zu Antwortmöglichkeit A: Pottwal. "Aber das wäre irgendwie zu naheliegend", meint er nach weiterer Überlegung. Der PR-Referent bedauert, keinen Biologie-Experten als möglichen Telefonjoker in Betracht gezogen zu haben – sein ehemaliger Englisch-Lehrer soll ihm nun mit der richtigen Antwort aushelfen.

Pottwal, Tigerhai, Leistenkrokodil oder Weißkopfseeadler: Telefonjoker kann nicht helfen

Der Telefonjoker, ein Englisch-Lehrer, gibt schnell zu, komplett ahnungslos zu sein. Der "Wer wird Millionär?"-Kandidat entscheidet sich dafür, mit den bereits erspielten 32.000 Euro nach Hause zu fahren: "Es bringt nichts, es wäre nun alles nur geraten." Günther Jauch gratuliert seinem Studiogast zum hohen Gewinn.

"Wer wird Millionär?": Leistenkrokodil als richtige Antwort

Der RTL-Quizmaster will von Sonntag noch wissen, für welche Antwortmöglichkeit er sich entschieden hätte. Der PR-Referent meint klar: Option A: Pottwal. Günther Jauch löst auf: "Es ist tatsächlich eine Art Love Language der Leistenkrokodile. Die Weibchen dort lieben es, man sieht, dass die männlichen Krokodile das ganz gezielt machen, um eben Eindruck zu schinden. Sie zischen und machen außerdem noch Luftblasen."

Ein Leistenkrokodil in australischen Gewässern. © imago/blickwinkel

Maximilian Sonntag reagiert interessiert. Doch mit C: Leistenkrokodil als richtige Antwort hätte er nicht gerechnet. Er ist froh, zum richtigen Zeitpunkt bei "Wer wird Millionär?" die Reißleine gezogen zu haben.