"Balsam für die Seele": Stargast Monika Gruber beim Filserball im Paulaner am Nockherberg

Er ist eines der Highlights der Münchner Ballsaison: der Filserball. Am Freitag haben sich reichlich Prominente zum gemeinsam Feiern auf dem Nockherberg eingefunden.

An der Bar im Foyer tummeln sich jede Menge fesche Münchnerinnen in Anbandllaune, am royalblauen Teppich sonnen sich bekannte Persönlichkeiten im Blitzlichtgewitter der Fotografen. Wer möchte, wie etwa Moderatorin Uschi Dämmrich von Luttitz und ihre Tochter Stephanie, bekommt sogleich einen der diesjährigen Filser-Orden umgehängt. Drinnen, im Ballsaal, schwingen bereits ein paar Dirndldesignerinnen das Tanzbein.

Uschi Dämmrich von Luttitz mit Tochter Stephanie. © IMAGO/B. Lindenthaler

Die AZ mischte sich beim Filserball 2026 mit Auszeichnung des diesjährigen Ehren-Filsers im Paulaner am Nockherberg unter die mehr als 2000 Gäste. Tracht ist Pflicht! Und Tradition wird sichtlich gelebt. Gastgeber, Festzeltwirt und Filserbuam-Präsident Christian Schottenhamel erklärt die Hintergründe der Männerriege: "Unser Verein, bestehend aus 49 Mannsbildern zwischen 18 und 100 Jahren, so sieht es die Satzung vor, hat es sich seit über 50 Jahren zu Aufgabe gemacht, das bayerische Brauchtum zu erhalten, zu fördern und zu pflegen." Und schon geht’s los mit eigner Hymne, wunderbar gesungen von Schauspieler Christian K. Schaeffer (u.a. "Die Rosenheim-Cops"). "Unsre Liebe guilt dem Bayernland, wir passen auf, dass Bayern boarisch bleibt".

Promis aus Politik, Wirtschaft und Medien beim Filserball dabei

Aus Politik, Wirtschaft und Medien dabei: Georg Eisenreich, Staatsminister für Justiz (in Vertretung Markus Söders, der zeitgleich bei der "Fastnacht in Franken" in Veitshöchheim weilte), Roman Roell (Moderator des Abends), die Filser-Buam Manfred Hilscher ("Juwelier Hilscher"), Josef Schmid (Landtagsabgeordneter) mit Ehefrau Natalie, sowie TV-Star Francis Fulton-Smith mit Freundin Salomea (im weinroten Partnerlook), Wiesnwirtin Silja Steinberg, die Schauspielerinnen Thamara Barth und Suzanne Landsfried ("Stromberg – wieder alles wie immer"), der Landtagsabgeordnete Maximilian Böltl mit Ehemann Thomas Gierling, Käfer-Witwe Uschi Ackermann Moderatorin Katja Wunderlich, Society-PR-Lady Simone Petrov, die Filser-Senatoren und Kultgastronomen Edi Reinbold und Günter Steinberg, Landtagsabgeordneter Josef Schmid mit Ehefrau Natalie, Peter Pongratz, ehemaliger "Nockherberg Wirt" mit Ehefrau Elen, Peter Reichert ("Donisl", "Bräurosl"), er strahlt: "Jetzt haben die Franziska und ich einen festen Hochzeitstermin, er ist der 19. Juli! Zur Wiesn sind wir offiziell verheiratet, bis dahin will ich noch ein bisserl abnehmen – sie kocht ja so gut!"

Manfred Hielscher mit Ottfried und Simone Fischer. © IMAGO/B. Lindenthaler

Die Auszeichnung zum Ehren-Filser zählt bis heute zu den höchsten Titeln im Münchner Fasching und bereits unter anderem vergeben an Gerhard Gmell alias Barny Murphy ("Spider Murphy Gang") oder Markus Stoll aka Harry G ("HoamStories"), der 2023 ernannt wurde, "da sein Granteln zu Bayern und zu uns passt", wie Schottenhamel verrät. Ehren-Filser, was sind eigentlich die Aufgaben? Ottfried Fischer (wurde 2005 ausgezeichnet) erklärt es der AZ so: "Man muss seine Persönlichkeit repräsentierten, deswegen wird man ja ausgesucht". 2008 hat Fischer seine Parkinson-Erkrankung publik gemacht, wie geht es ihm inzwischen? "Im Moment ganz gut, deswegen bin ich heute hier. Wenn das nicht der Fall ist, bleib ich daheim," gibt der Schauspieler und Kabarettist zu. Und fügt hinzu: "Mein Gedichtband ist fertig, er liegt in der Schublade und wartet nur noch auf einen Verlag". Ex-Finanzminister Theo Waigel trägt seit 1995 den begehrten Ehren-Filser-Hut, den Schaibling mit Adlerflaum, und sagt: "Ich war fast jedes Jahr beim Ball dabei, der Verein ist wichtig für Bayern, weil die Filser eine tolle Tradition verkörpern, die weitergegeben werden muss. Der Josef Filser übrigens war der Namensgeber für den Verein; eine höchst legendäre Figur im Bayerischen Landtag aus der Feder von Ludwig Thoma," weiß Waigel.

Filserpräsident Christian Schottenhamel, Ehren-Filserin Monika Gruber und Kabarettist Helmut Schleich. © IMAGO/B. Lindenthaler

Gruaberin: "Privat eher zurückhalten und in mich gekehrt"

Königin des Abends: Kabarettistin und Autorin Monika Gruber, letztjährige Ehren-Filserin. "Als einzige Frau, die jemals aktiv dabei war und der die Ehre zuteilwurde – darauf kann man schon stolz sein", schwärmt sie. Deshalb passe sie auch sehr gut auf ihren Hut auf. "Er kommt nur bei bestimmten Filser-Gelegenheiten zum Einsatz." Am 10. März geht Grubers Tour "Es huift ja nix" los. "Alle freuen sich, am meisten ich mich selbst. Denn was würde ich sonst machen – das ist es, was ich, mit aller Bescheidenheit, am besten kann." Ist "Die Gruaberin" auch privat ein eher lustiger Mensch? "Nur, wenn ich bezahlt werde", lacht sie lauthals. "Aber im Ernst, ich bin eher zurückhaltend und in mich gekehrt, das kommt natürlich immer auf die Situation und die jeweilige Gesellschaft an." Allerdings liebe sie es, so Monika Gruber weiter im Gespräch mit der AZ, wenn Leute sie auf der Straße erkennen und ansprechen. "Denn fast alle sind sehr nett, das ist Balsam für meine Seele."

Dann wird Markus Meindl (Meindl Fashion) auf die Bühne gebeten, er ist der frischgebackene Ehren-Filser 2026. Begründung der Jury: "Ein bayerischer Unternehmer in elfter Generation, er schaut nach vorn, hat ein unglaubliches Spektrum und steht für unternehmerischen Mut." Neu behütet startet Meindl gleich seine erste Aktion – und überreicht dem OB-Kandidaten Clemens Baumgärtner eine zünftige Lederhosn: "Damit du endlich mal eine hast, die dir richtig passt, aus der jetzigen bist du ja herausgewachsen …"

Filserpräsident Christian Schottenhamel ernennt Markus Meindl zum neuen Ehren-Filser. und überreicht ihm den Filserhut. © IMAGO/B. Lindenthaler

Bei der abschließenden Show "Mannsbilder von hart bis zart" zeigen die Buam mitsamt Tänzerinnen dann ihre komödiantische Seite. Und Otti Fischer – noch immer blitzt der Schalk aus seinem Gesicht – dirigiert vom Rollstuhl aus mit.

Eine Auswahl der prominenten Gäste beim Filserball 2026 sehen Sie oben in unserer Bildergalerie.