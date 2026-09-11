Ballack-Freundin Sophia Schneiderhan macht Ankündigung: "Ich schwebe auf einer rosa Wolke"

Kurzfristige Vorbereitung für das größte Volksfest der Welt. In wenigen Tagen startet das Oktoberfest – und die Promis stöbern im neuen Pop-up-Store am Hofgarten nach den letzten stilvollen Accessoires.

Pünktlich zum Wiesn-Countdown hat der neue Pop-up-Store "The Hofgarten Edit" seine Türen geöffnet. Direkt an den Arkaden versammelt er ausgewählte Trachten-, Beauty- und Accessoire-Brands. Wer noch auf der Suche nach einem individuellen Glamour-Look für das Oktoberfest ist, könnte hier bis 26. September fündig werden.

Am Hofgarten in München: Neuer Laden hat nur zwei Wochen offen

Beim Opening am Donnerstagabend begrüßen die Pop-up-Partner Kristina Giacomelli (Giacomelli Trachten), Nina Sieber (Weat), Leila Merz und Athina Rickmers (Side Eye NYC) sowie Carolin Schuberth (Waschies) viele prominente Gäste. Model Sophia Schneiderhan, Schauspielerin Sarah Thonig, Schauspielerin Lena Meckel und Ehemann David Helmut, Schauspielerin Teresa Klamert, Fotograf Simon Lohmeyer, Fashion-Expertin Annette Weber, Ärztin Dr. Julia Czechner, Moderatorin Anja Gräfin von Keyserlingk und Unternehmer Christian Gries feiern bei prickelndem Champagner, coolen Drinks und lauten Beats.

Michael Ballacks Freundin Sophia: "Tatsächlich lande ich immer auch wieder bei Käfer"

Sophia Schneiderhan, die mit Ex-Nationalspieler Michael Ballack liiert ist, freut sich bereits auf die anstehende Wiesn. "Ich verbinde mit dem Oktoberfest Tradition, ganz viel Spaß und es ist einfach immer toll, dass man so viele Bekannte dort trifft, die man ansonsten kaum sieht." Ihr Lieblingszelt? "Ich mag das Weinzelt und die Bratwurst, aber tatsächlich lande ich immer auch wieder bei Käfer", verrät sie der AZ. Gemeinsam mit Ballack wird Schneiderhan natürlich auch privat über die Wiesn bummeln. Das glamouröse Paar genießt seine gemeinsame Zeit dabei allerdings lieber abseits der großen Wiesn-Events. Ob das heuer wirklich so gut klappt?

Sophia Schneiderhan: "Ich schwebe in diesem Jahr auf einer rosa Wolke"

Wie sieht Schneiderhans Look für die Wiesn aus? "Ich liebe die hellen Farben und die Mieder, sehr schmeichelnd und mädchenhaft, deswegen trage ich das sehr gerne. Ich liebe aber auch die Farbe Rosa, schwebe in diesem Jahr auf einer rosa Wolke", lacht sie.

"Rosenheim-Cops"-Star Sarah Thonig: "Schön, dass Frauen sich gegenseitig unterstützen"

Ebenfalls zum Hofgarten gekommen: "Rosenheim-Cops"-Star Sarah Thonig. Die beliebte Schauspielerin, welche in der ZDF-Serie die Nachfolge von Marisa Burger antritt, ist schon im Wiesn-Fieber: "Ich freue mich immer, wenn es einen Grund gibt, wieder Tracht zu tragen. Und ich liebe das Netzwerken auf dem Oktoberfest. Und wenn sich auch noch Frauen zusammenschließen und etwas gemeinsam auf die Beine stellen, finde ich das erst recht fantastisch. Es ist schön, dass Frauen sich gegenseitig unterstützen und nicht die Ellenbogen ausfahren." An Sarah Thonigs Seite: Schauspiel-Kollegin Julia Angeli. Auch sie war bereits bei den "Rosenheim-Cops" zu sehen.

Künstler Simon Lohmeyer zeigt sich vom kreativen und kuratierten Konzept des Ladens am Hofgarten fasziniert: "Ich dachte, hier werden nur Frauen fündig. Jetzt habe ich mit den nachhaltigen Waschpads ein nachhaltiges Gimmick für meine tägliche abendliche Beautyroutine entdeckt."