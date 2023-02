BAFTA-Awards: "Queen"-Darstellerin Helen Mirren ehrt Elizabeth II.

Helen Mirren wird bei der BAFTA-Verleihung eine Hommage an Elizabeth II. anführen. Die Schauspielerin gewann den wichtigsten britischen Filmpreis für ihre Darstellung der Königin in "Die Queen".

Helen Mirren (77) wird bei der Verleihung der BAFTA-Awards am Sonntag eine Hommage an die verstorbene Queen Elizabeth II. (1926-2022) anführen. Das gab Jane Millichip, die Chefin des wichtigsten britischen Filmpreises, am Dienstag bekannt. Wie genau die Ehrung für die Königin aussehen wird, und welche anderen Schauspieler daran teilnehmen werden, ist noch nicht bekannt.

Offen ist ebenfalls, ob Helen Mirren auf der Bühne in die Rolle von Elizabeth schlüpfen wird. In "Die Queen" verkörperte die Schauspielerin 2006 die Monarchin. Dafür gewann Mirren nicht nur den BAFTA-Award, sondern auch den Oscar.

Enge Verbindung von Royals und BAFTA

"Die Königin nimmt in der Geschichte der BAFTA einen einzigartigen Platz ein, eine enge Verbindung, die 50 Jahre lang bestand", heißt es von der British Academy of Film and Television Arts, die den gleichnamigen Preis vergibt. "Durch ihre verschiedenen Schirmherrschaften war die Königin für ihre Unterstützung der britischen Kreativindustrie bekannt". Für ihre Verdienste erhielt die Queen 2013 einen BAFTA-Award.

Die Royals haben auch jenseits der Queen Einfluss auf die BAFTA. Seit 2010 ist Prinz William (40) Präsident der Academy. Nach zwei Jahren Pause wird er gemeinsam mit seiner Gattin Kate (41) dieses Jahr wieder die Verleihung besuchen.

Diese Gala soll laut Jane Millichip eine der größten in der Geschichte des Preises werden, zumindest eine der bestbesuchten. Anders als in den vergangenen Jahren wird die Show diesmal nicht aufgezeichnet und zeitversetzt gesendet, sondern zumindest teilweise live im TV laufen. Der Beginn wird noch aus der Konserve kommen, für die letzten vier Preise, darunter für die Hauptrollen und den besten Film schaltet sich die BBC live dazu.