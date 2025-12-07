Baby-News bei Hendrik Wüst: Das ist über Ehefrau und Kinder bekannt

Seit Oktober 2021 ist Hendrik Wüst der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen – und hat inzwischen auch den Sitz als zweiter Vizepräsident des Bundesrats inne. Aber was ist eigentlich über seinen politischen Werdegang und Privatleben bekannt? Hat er eine Frau und Kinder?

Am 27. Oktober 2021 übernahm Hendrik Wüst von Parteikollege Armin Laschet das Amt des Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen. Aber wie tickt er eigentlich privat?

Polit-Karriere: So wurde er zum NRW-Ministerpräsidenten

Bereits im Alter von 15 Jahren gründete Hendrik Wüst 1990 mit Freunden den lokalen Stadtverband der Jungen Union in Rhede. Er war unter anderem Schatzmeister und Landesvorsitzender, bis er 2005 in den Landtag gewählt wurde. Damit war der Politiker der jüngste Abgeordnete der CDU-Fraktion.

Von Armin Laschet wurde Hendrik Wüst 2017 zum Verkehrsminister des Landes Nordrhein-Westfalen berufen. Als sein Parteikollege 2021 zur Bundestagswahl als Kanzlerkandidat antrat, übernahm er das Amt als designierter Ministerpräsident. Am 27. Oktober 2021 wurde er zum zwölften Ministerpräsidenten von NRW gewählt und war von 2021 bis 2022 auch der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Private Details: Das ist über Ehefrau, Kinder und Familie bekannt

Seit 2019 ist Hendrik Wüst mit seiner Ehefrau Katharina verheiratet. Zur kirchlichen Trauung in Raesfeld erschienen unter anderem Parteikollegen Armin Laschet und Jens Spahn.

Im März 2021 kam Tochter Philippa zur Welt. "Wir freuen uns riesig über die Geburt unserer Pippa und haben uns in die erste Rheinländerin in der Familie sofort verliebt", erklärte er der " ".

Hendrik Wüst mit seiner Ehefrau Katharina und Tochter Philippa. © Rolf Vennenbernd/dpa

Hendrik Wüst über Tochter Philippa: "Sie zeigt mir, was wirklich wichtig ist"

Inzwischen ist die Tochter des NRW-Ministerpräsidenten vier Jahre alt. Mit "Bunte" hat Hendrik Wüst im April 2022 über sein Leben als Vater gesprochen. "Mindestens die erste halbe Stunde am Morgen gehört immer meiner kleinen Tochter Philippa", sagte er über seine Tochter. "Sie ist jetzt ein Jahr alt und zeigt mir jeden Tag eindrücklich, was wirklich wichtig ist. Ein Lächeln meiner Tochter und Windelwechseln erden."

Baby-News: Der NRW-Ministerpräsident bekommt noch ein Kind

Dem Thema Windelnwechseln muss sich Hendrik Wüst bald wieder widmen. Wie er via Instagram indirekt bestätigt hat, wächst seine Familie weiter. "Familie Wüst wünscht einen frohen Nikolaus", schrieb er zu einem Foto, auf dem vier Schokoladen-Nikoläuse in Schuhen steckten. Damit dürfte klar sein, dass noch ein Kind unterwegs ist. Unter dem Posting gratulieren zahlreiche Follower und auch die NRW-SPD.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

So hat Hendrik Wüst seine Ehefrau kennengelernt

Im Gespräch mit "Bunte" offenbarte Hendrik Wüst auch, wie er seine Ehefrau Katharina kennengelernt hat. "In einer Kneipe, ganz in der Nähe hier vom Landtag. Katharina erkannte mich von einem Wahlplakat, das ihr offenbar gefiel. Im Gespräch stellten wir dann rasch fest, dass wir beide aus dem gleichen Ort im Münsterland stammen."

In der Kanzlei seines heutigen Schwiegervaters habe er sogar einen Teil seiner Referendarausbildung absolviert und dabei das erste Mal ein Foto seiner Ehefrau gesehen. "Er [Schwiegervater, d.R.] hatte dort eingerahmte Fotos von seinen Kindern als Babys stehen."

Skandale: Kritik nach Finanz-Affäre und Werbe-Briefe

Von 2006 bis 2010 war Hendrik Wüst Generalsekretär der CDU in NRW. Allerdings musste er nach diversen Skandalen zurücktreten. Für drei Jahre hatte der Politiker unzulässige Zuschüsse zu seiner privaten Krankenversicherung und Pflegeversicherung erhalten. Das Geld, eine Summe von 6.100 Euro, musste er zurückzahlen.

2010 übernahm Hendrik Wüst die politische Verantwortung für Werbe-Briefe, in denen Sponsoren persönliche Termine mit dem damaligen NRW-Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers angeboten wurden – gegen Bezahlung. Daraufhin erklärte er seinen Rücktritt als Generalsekretär.

Das macht der NRW-Ministerpräsident gerne in seiner Freizeit

Seit Jahren ist Hendrik Wüst ein begeisterter Jäger. 2007 erklärte er im Gespräch mit der " " dazu: "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass das Beute machen bei der Jagd keinen Spaß macht – auch wenn ich selbst keinen opulenten Trophäenschrank habe."

Aber auch der Musik ist der NRW-Ministerpräsident zugetan. Was hört er denn in seiner Freizeit? "Modern Talking bestimmt nicht. Nirvana hab ich schon manchmal gehört. Und viel Queen."