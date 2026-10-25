AZ-Sofa 2026: Mit Saskia Greipl-Kostantinidis

Sie kennt Münchens Reiche, Schöne und Mächtige – und nutzt ihre Kontakte für den guten Zweck: Saskia Greipl-Kostantinidis spricht am 20. November auf dem AZ-Sofa über ihr außergewöhnliches Engagement, bewegende Schicksale und die Kraft des Helfens. Resttickets sind an der Abendkasse erhältlich. Diese öffnet ab 18:30 Uhr vor dem Barocksaal.

25. Oktober 2026 - 15:55 Uhr

Wenn sich Münchens High Society trifft, ist Saskia Greipl-Kostantinidis meist nicht weit. Sie kennt die Prominenten, die Unternehmer und die einflussreichen Persönlichkeiten der Stadt. Für die einen ist sie die Königin des Netzwerkens, für die anderen eine echte Charity-Fee. Denn die Münchnerin nutzt ihre zahlreichen Kontakte nicht nur für gesellschaftliche Anlässe, sondern vor allem, um Menschen und Tieren zu helfen, denen es weniger gut geht.

Ob Senioren, die von Altersarmut betroffen sind, bedürftige Kinder oder Tiere in Not: Greipl-Kostantinidis setzt sich mit großem persönlichen Engagement für soziale Projekte ein und mobilisiert immer wieder Spenden für den guten Zweck. Dabei erlebt sie Geschichten, die ans Herz gehen. Mal sind es herzerfrischende Begegnungen, mal erschütternde Schicksale, die zeigen, wie dringend Hilfe gebraucht wird. Und immer wieder die Erfahrung, wie viel sich bewegen lässt, wenn die richtigen Menschen zusammenkommen.

Auf dem roten AZ-Sofa spricht Saskia Greipl-Kostantinidis am 20. November mit AZ-Leute-Reporterin Franziska Hofmann über die bewegendsten Momente ihrer Arbeit. Was treibt sie an, sich immer wieder für andere einzusetzen? Wie gelingt es ihr, Münchens Prominenz für ihre Projekte zu gewinnen? Und welche Begegnungen haben sie besonders geprägt? Ein Gespräch über Mitgefühl, gesellschaftliche Verantwortung und die besondere Kraft ihres Netzwerks.

Sie möchten live dabei sein? Tickets für das AZ-Sofa 2026 gibt es in unserem Ticketshop.

Unterstützt von Möbel Höffner

Bevor im November zahlreiche prominente Gäste auf dem roten AZ-Sofa Platz nehmen, hat Enrico Jelitzki, Hausleiter von Möbel Höffner in München-Freiham, die Bequemlichkeit selbst getestet. Das Sofa aus der Münchner Filiale wird dann zum Treffpunkt für inspirierende Gespräche in entspannter Atmosphäre. Auch in diesem Jahr ist Möbel Höffner wieder als Partner der Reihe dabei.

Probesitzen: Enrico Jelitzki nimmt schon einmal auf "seinem" roten AZ-Sofa Platz. © Ben Sagmeister

Hier finden Sie die Teilnahmebedingungen.