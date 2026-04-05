Autohersteller heißt gleich wie Stadt: Richtige Antwort überrascht WWM-Kandidatin

Auch an Ostern wird bei "Wer wird Millionär?" um das große Geld gespielt. Von einer Kandidatin möchte Günther Jauch wissen, welche Automarke den gleichen Namen trägt, wie die Stadt, in der ihr Hersteller sitzt. Ford, Renault, Toyota oder Lamborghini?

Allgemeinwissen, ein kühler Kopf und ein gewisses Glück sind bei "Wer wird Millionär?" gefragt. In der beliebten Quiz-Show sind schon so einige Kandidaten an ihre Grenzen gestoßen. Beim großen Osterspecial darf auch Bianca Raab überraschend auf dem Ratestuhl von Günther Jauch (69) Platz nehmen. Eine Frage nach Autoherstellern und Städtenamen bringt die Kandidatin jedoch ins Grübeln. Was ist die richtige Antwort?

"Wer wird Millionär?": Städtename und passender Autohersteller gesucht

Bianca Raab wird von Günther Jauch aus dem Publikum für den Ratestuhl ausgewählt. Im bunt dekorierten Studio freut sich die Kandidatin über die Chance, bei RTL um das große Geld zu spielen. Mithilfe von Jokern marschiert die Kandidatin bis zur Summe von 8.000 Euro durch das Quizspiel. Für 16.000 Euro möchte Günther Jauch schließlich von ihr wissen:

Welcher Automobilhersteller hat seinen Hauptsitz in einer Stadt, die genauso heißt wie der Konzern selbst?

A: Ford

B: Renault

C: Toyota

D: Lamborghini

Ford, Renault, Toyota oder Lamborghini: Wie heißt der Hauptsatz und die Stadt?

Die Kandidatin weiß es nicht und wirft dem Quizmaster vor, sie nicht zu mögen und mit kniffligen Fragen überfordern zu wollen. Günther Jauch weist den Vorwurf von sich, denn: Er habe sich die Fragen nicht selbst ausgedacht und ausgewählt. Schließlich entscheidet sich Bianca Raab dafür, einen Telefon-Joker anzurufen. Der Herr am anderen Ende der Leitung kennt die richtige Antwort nicht, vermutet jedoch C: Toyota oder D: Lamborghini. Die Kandidatin selbst tendiert zu Antwortmöglichkeit C: Toyota, möchte jedoch auf keinen Fall auf 500 Euro zurückfallen.

Günther Jauch löst korrekte Antwort auf

Wagemutig entscheidet sich Bianca Raab schließlich doch dafür, auf ihr Bauchgefühl zu vertrauen. Die Kandidatin lässt den Quizmaster C: Toyota einloggen. Und ihr Mut soll sich auszahlen, denn Günther Jauch klärt wenige Momente später auf: "Die richtige Antwort ist Toyota in Toyota." Überglücklich freut sich Bianca Raab über den unverhofften Geldsegen.

Toyota sitzt in Toyota (Japan) und Lamborghini in Sant'Agata Bolognese (Italien)

Toyota Motor Corporation gehört zu den größten Herstellern von Autos weltweit. Das Unternehmen sitzt in der gleichnamigen japanischen Stadt Toyota, die eng mit seiner Geschichte verknüpft ist. Ford Motor Company hat seinen Firmensitz in Dearborn, einer Stadt nahe Detroit (USA). Der französische Konzern Renault ist in Boulogne-Billancourt, einem Vorort von Paris, beheimatet. Der italienische Luxus- und Sportwagenbauer Lamborghini hat seine Zentrale in Sant'Agata Bolognese.