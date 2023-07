Auto ist halbe Million Euro wert: Xavier Naidoo baut Unfall mit Luxus-Porsche – Fußgänger verletzt

Der Skandal-Sänger Xavier Naidoo muss niesen und rammt mit seinem Porsche dabei einen Mann. Die Polizei in Österreich ermittelt nach dem Unfall.

Xavier Naidoo habe sich auf Irrwegen befunden, sei von Verschwörungstheorien geblendet gewesen – so lautete seine Entschuldigungs-Beichte vor über einem Jahr. Seitdem war es ruhig um ihn geworden.

Unfall in Österreich wegen Nies-Anfall: Xavier Naidoo fährt in Fußgänger

Am Samstag geriet Skandal-Sänger Xavier Naidoo (51) wieder auf Abwege – in Österreich mit seinem Porsche. Der angebliche Grund? Haaatschiii - ein Niesanfall. Wie die "Krone"-Zeitung berichtet, passierte der Unfall wenige Kilometer vor der tschechischen Grenze auf der B310 in Rainbach im Mühlkreis (Oberösterreich).

Auto von Xavier Naidoo halbe Million Euro wert: Scheibe von Porsche gesplittert

Der Sänger sei mit seinem 500.000 Euro teurem Porsche-Sondermodell durch das Niesen auf den Gehweg geraten und habe dabei einen Fußgänger (39) erwischt. Der Mann sei gegen die Windschutzscheibe von Naidoos Wagen und dann auf ein Feld geschleudert worden. Der Aufprall war so heftig, dass die Scheibe des Autos an der rechten Seite splitterte.

Die Frontscheibe ist durch den Aufprall mit dem Fußgänger zersplittert © BrauerPhotos

Verletzter Mann kommt ins Krankenhaus

Der Mann kam ins Krankenhaus, konnte es aber noch am selben Tag verlassen. Xavier Naidoo gab an, er habe niesen müssen und so die Kontrolle über sein Auto verloren. Ein Alkoholtest bei ihm fiel negativ aus. Die Polizei teilte mit, dass gegen den Unfallverursacher wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt werde.