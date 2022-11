Auszeit für Kerstin Ott: Die Schlagersängerin will sich zurückziehen

Von der Malerin zum Schlager-Superstar – so könnte man die Karriere von Kerstin Ott beschreiben. Doch trotz ihrer großen Erfolge will sie sich bald eine Auszeit gönnen.

Musikstudio, rote Teppiche, Schlagershows: Das Leben von Kerstin Ott ist seit ihrem Durchbruch mit "Die immer lacht" (2016) auf der Überholspur. Doch die rasante Karriere fordert auch ihren Tribut, denn die Zeit mit der Familie bleibt oft auf der Strecke. Das will die Sängerin jetzt ändern.

Kerstin Ott plant Auszeit: "Ich will die Familie genießen"

Für 2023 plant Kerstin Ott, musikalisch etwas kürzerzutreten. Die Auszeit will sie vor allem mit ihrer Frau Karolina Köppen und deren beiden Töchtern Laura und Lilli verbringen, wie sie betont. "Ich will die Familie genießen, ein bisschen entspannen und herunterfahren", sagt die Schlagersängerin im Gespräch mit "Bild".

Kerstin Ott und ihre Ehefrau sind seit 2017 verheiratet. Wie gut das Patchwork-Familienglück im Hause Ott klappt, zeigt das Verhältnis zu Karolinas Töchter. Laura und Lilli haben sogar den Namen der prominenten Stiefmutter angenommen.

Kerstin Ott mit ihrer Frau Karolina Köppen. © BrauerPhotos / O.Walterscheid

Die Schlagersängerin weiß auch schon ganz genau, was sie mit ihrer Familie in der geplanten Auszeit machen will: "Durch die Weltgeschichte reisen, fremde Kulturen entdecken, da habe ich Bock drauf." Doch vorher wartet noch ein bisschen Arbeit auf Kerstin Ott. Vor wenigen Tagen trat sie mit Andrea Berg in "Die Giovanni Zarrella Show" auf und performte im Duett den Song "Was auch immer passiert".