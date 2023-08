Ausstieg bei "Sturm der Liebe": Aylin Ravanyar verlässt den Fürstenhof für neue Serie

Sie war erst 2022 bei "Sturm der Liebe" eingestiegen, jetzt verlässt Aylin Ravanyar die beliebte Telenovela bereits wieder. Doch ein neuer Job steht schon an. Wo wird die Schauspielerin künftig zu sehen sein?

Seit Folge 3.917 schlüpft Aylin Ravanyar für die Telenovela "Sturm der Liebe" regelmäßig in die Figur "Valentina Saalfeld". Aktuell ist sie zwar noch in der Serie zu sehen, doch ihr Abschied steht fest. Was steckt hinter ihrem Abgang?

"Ja, es stimmt": Aylin Ravanyar steigt bei "Sturm der Liebe" aus

2022 übernahm Aylin Ravanyar die Rolle in "Sturm der Liebe" von Kollegin Paulina Hobratschk, die bis dahin "Valentina Saalfeld" verkörpert hatte. Innerhalb eines Jahres konnte sie zahlreiche Fans von sich begeistern. Doch ihren Ausstieg aus der beliebten Telenovela, die regelmäßig Millionen Menschen vor den Bildschirm lockt, wird das nicht verhindern.

Die Schauspielerin hat bereits bestätigt, dass sie "Sturm der Liebe" verlassen wird. "Danke an die tollen 'Sturm der Liebe'- Fans für die lieben Worte in den letzten Tagen, eure Nachrichten haben mich sehr berührt", schreibt sie dazu auf Instagram. "Und ja, es stimmt, nach knapp einem Jahr ziehe ich nun erstmal weiter, um neue Erfahrungen zu sammeln."

Keine "Valentina Saalfeld" mehr: In welcher Serie wird Aylin Ravanyar bald zu sehen sein?

Dabei kündigt Aylin Ravanyar an, dass sie eine neue Rolle übernehmen wird: "Wer gerne Krimis schaut, kann sich auf meine nächste Rolle freuen." In welcher Serie die Schauspielerin künftig vor der Kamera stehen wird, ist schon bekannt: In der beliebten Krimi-Reihe "SOKO: Köln" wird sie ab 2024 als Ermittlerin Amira Mahdi zu sehen sein, wie das ZDF der AZ auf Anfrage bestätigt: "Zu Beginn des Jahres 2024 kommt es bei den Kölnern mit der Folge 'Das Küken' zu einem Neuzugang in dem SOKO-Team: mit der jungen Ermittlerin Amira Mahdi (Aylin Ravanyar)."

Die Fans von "Sturm der Liebe" sind traurig über den Abschied. "Ich kann nicht in Worte fassen, wie sehr ich dich und Valentina vermissen werde", schreibt ein Zuschauer in den Kommentaren. Ein weiterer findet deutlichere Worte: "Sehr schade. Alle steigen aus, das ist echt blöd." Die letzte Folge mit Aylin Ravanyar als "Valentina Saalfeld" wird voraussichtlich am 20. September zu sehen sein. Bis dahin wird sie noch jede Menge Chaos und Liebeswirrungen erwarten.