Mit Marisa Burgers Aus bei "Die Rosenheim-Cops" geht eine Ära zu Ende. Doch was ist für ihre letzte Folge geplant? Muss "Miriam Stockl" den berühmt-berüchtigten Serien-Tod sterben? Oder bekommt sie ein schönes Happy End von den Serienmachern spendiert? Das ist zum Abschied bekannt.

23 Jahre, 24 Staffeln, 580 Folgen – so lange steht Marisa Burger bereits für "Die Rosenheim-Cops" vor der Kamera. Mit Start der 25. Staffel sollen noch ein paar Episoden mit der Schauspielerin in ihrer Paraderolle als Polizeisekretärin "Miriam Stockl" folgen. Aber dann ist endgültig Schluss, denn Burger hat ihren Abschied angekündigt. Doch wie wird sie aus dem Format ausscheiden? Und wer wird die beliebte Schauspielerin ersetzen?

Marisa Burger: Deshalb steigt sie bei "Die Rosenheim-Cops" aus

"Es gabat a Leich!" – mit diesem Satz, der in fast jeder Folge von "Die Rosenheim-Cops" zu hören ist, hat sich Marisa Burger in die Herzen der Zuschauer gespielt. Dennoch will sie auf eigenen Wunsch die erfolgreiche ZDF-Krimiserie verlassen und sich neuen Herausforderungen stellen. Für sie sei es wichtig, als Schauspielerin in "unterschiedlichste Rollen" zu schlüpfen. "Deshalb freue ich mich, den Zuschauerinnen und Zuschauern in den nächsten Jahren noch viele Facetten von mir zeigen zu können – auch wenn das den wohlüberlegten Abschied von Frau Stockl bedeutet."

Und was hat Marisa Burger nach ihrem Abschied von dem erfolgreichen Krimi-Format vor? Geht es für sie erst einmal entspannt in den Urlaub oder gar auf Weltreise? Der AZ sagt sie dazu: "Nein! Ich schaue, wo die Reise beruflich für mich hingeht." Eine längere Abstinenz in der TV-Branche könnte sich immerhin negativ auf die Karriere auswirken. "Aber ich denke mir: wenn eine Tür zugeht, geht die nächste Tür auf! Ich bin guter Dinge."

Startschuss für Abschied von Marisa Burger: Wann die neuen Folgen im TV laufen

Momentan steckt das Team von "Die Rosenheim-Cops" noch mitten in den Dreharbeiten zur 25. Staffel. Ein genaues Datum der Ausstrahlung ist bislang noch nicht bekannt. Das ZDF teilt der AZ auf Anfrage mit: "Die neue Staffel startet voraussichtlich im Herbst." Bis dahin müssen sich die Zuschauer aber nicht ohne ihr liebstes Format die Zeit vertreiben, denn täglich werden Wiederholungen ausgestrahlt.

Ihren Kollegen bei "Die Rosenheim-Cops" wird Marisa Burger sicherlich fehlen. © ZDF/Christian A. Rieger

Letzter Auftritt als "Miriam Stockl": Was ist zum Ausstieg von Marisa Burger geplant?

Die Handlung der neuen Folgen sowie der letzte Auftritt von Marisa Burger als "Miriam Stockl" werden derzeit gehütet wie ein Staatsgeheimnis – die Spannung soll schließlich hoch gehalten und Fans vorab nicht gespoilert werden. Dennoch sind bereits Details zum Abschied durchgesickert. Producerin Elisabeth Villotti sagte dazu dem TV-Magazin "Hallo Deutschland": "Wir sind gerade erst dabei, ihren Ausstieg so schön wie möglich zu gestalten."

Scheint so, als wolle man "Miriam Stockl" würdig aus "Die Rosenheim-Cops" verabschieden. Ein Serien-Tod würde dabei allerdings weniger schön für die Zuschauer ausfallen, denn dann ginge die Zeit von Marisa Burger mit einem gewaltigen Serien-Knall zu Ende.

ZDF verrät: "Rosenheim-Cops"-Rolle von Marisa Burger wird "nicht nachbesetzt"

Auch das ZDF zeigt sich zurückhaltend, wenn es um die neue Staffel der Krimiserie und die letzte Folge mit Marisa Burger geht. Die AZ hat beim Sender nachgefragt, ob es einen Ersatz für die Schauspielerin geben wird und ob sie überhaupt ersetzt werden kann. "Die Ausstiegsfolge von Marisa Burger ist noch in der Entwicklung. Die Figur 'Frau Stockl' wird nicht nachbesetzt", lautet die überraschende Antwort. Dennoch wird beim Sender betont, dass "das Büro nicht leer bleiben" wird. Das bedeutet, dass Marisa Burger nicht durch eine neue Schauspielerin ersetzt wird, welche "Miriam Stockl" weiter verkörpern wird. Dennoch wird es höchstwahrscheinlich eine neue Figur geben, die unter Umständen auch für neues Feuer in der Serie sorgen könnte.

"Rosenheim-Cops"-Ende von Marisa Burger: So wahrscheinlich ist der Serien-Tod

Figuren einer Serie sterben zu lassen, ist für die Macher ein beliebtes Mittel, um bei den Zuschauern für Aufregung und Spannung zu sorgen. Dass "Die Rosenheim-Cops"-Macher bei Marisa Burger darauf zurückgreifen werden, ist eher unwahrscheinlich. Dabei handelt es sich schließlich um eine Familiensendung und die Verantwortlichen legen stets hohen Wert darauf, das Publikum mit einem guten Gefühl zu entlassen.

Selbst beim Tod von Schauspieler Joseph Hannesschläger, der im Januar 2020 einem Krebsleiden erlag, wurde dessen Figur "Korbinian Hofer" nicht mit dem Serien-Tod aus der Sendung geschrieben. Stattdessen machte sich der Kommissar am Ende der 19. Staffel auf den Weg nach Husum, um den Polizei-Nachwuchs auf die Prüfung vorzubereiten. "Mich ruft die Nordseeküste", lauteten seine letzten Worte in der Serie.

Wie bei Marisa Burger in der kommenden Staffel verfahren wird, gibt es erst mit der Ausstrahlung der neuen Folgen zu sehen.