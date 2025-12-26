Ausländischer Berufsabschluss: Welcher Job in Deutschland am häufigsten akzeptiert wird

Wenn man bei "Wer wird Millionär?" abräumen will, braucht man einen kühlen Kopf und breites Allgemeinwissen. Im Weihnachtsspecial fragt Günther Jauch nach einem anerkannten Beruf aus dem Ausland. Sind es Friseure, Ingenieure, Lehrer oder doch Pflegefachkräfte? Die AZ kennt die richtige Antwort.

Es weihnachtet bei "Wer wird Millionär?" und Günther Jauch (69) begrüßt seine Kandidaten am ersten und zweiten Feiertag zum großen Weihnachtsspecials. Auch Gloria Dilba darf am 26. Dezember auf dem berühmt-berüchtigten Ratestuhl Platz nehmen und ihr Glück versuchen. An einer Stelle fragt der Quizmaster nach einem bestimmten Berufsabschluss aus dem Ausland. Während die Kandidatin grübelt, verrät die AZ hier die Auflösung.

"Wer wird Millionär?": Ausländischer Berufsabschluss gesucht

Gloria Dilba marschiert im zweiten Teil des großen Weihnachtsspecials souverän durch die Sendung. Als sie 16.000 Euro erspielt hat, verfügt die Kandidatin noch immer über zwei einsatzbereite Joker. Für 32.000 Euro möchte Günther Jauch schließlich von ihr wissen:

Was war 2024 der mit Abstand am häufigsten in Deutschland anerkannte Berufsabschluss, der im Ausland erworben wurde?

Lehrer Pflegefachkraft Ingenieur Friseur

Die Kandidatin vermutet, dass "Lehrer" und "Friseur" unrealistisch seien, bittet sicherheitshalber ihre Mitkandidaten um Hilfe. Einer der Anwesenden steht nach kurzem Zögern auf und äußert eine Vermutung: Gesucht sein könnten die "Friseure", weil er in den vergangenen Jahren ein hohes Aufkommen von Barbershops bemerkt habe. Die Kandidatin ist ihm zwar dankbar für seine Einschätzung, möchte jedoch kein Risiko eingehen.

Daraufhin entscheidet sich Gloria Dilba, ihren verbliebenen Telefonjoker nutzen: Der Kontakt ihres Vertrauens kann in der Kürze des Telefonats zwar nur eine Tendenz äußern, diese deckt sich jedoch mit ihrer eigenen Vermutung. Risikofreudig wählt sie daher die Lösungsmöglichkeit "B: Pflegefachkraft".

Günther Jauch verrät richtige Antwort: Dieser Abschluss wurde gesucht

Günther Jauch bringt schließlich Licht ins Dunkle und liest das Ranking der Top-5-Berufsabschlüsse aus dem Ausland vor – wozu "Friseure" nicht gehören. "Ingenieure" haben es hingegen ins Ranking geschafft, genau wie Physiotherapeuten, Ärzte, "Lehrer" und "Pflegefachkräfte". Doch wer führt die Liste tatsächlich an? Der Mut der Kandidatin zahlt sich aus: 2024 wurden am häufigsten ausländische Abschlüsse aus dem Berufsfeld der "Pflegefachkräfte" in Deutschland akzeptiert.