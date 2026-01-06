Ausgelöst durch sensorischen Konflikt: Richtige Antwort liefert nur Jauchs WWM-Publikum
Tägliches Rätselraten in der 3-Millionen-Euro-Woche von "Wer wird Millionär?": Kandidatin Alida Nezamzahdeh Kermani (24) erhielt im Pechvögel-Special eine zweite Chance auf dem RTL-Quizstuhl – doch wäre beinahe an der 4.000-Euro-Frage gescheitert.
Übelkeit als Folge von sensorischen Konflikten
Günther Jauch wollte wissen: Was wird in den meisten Fällen durch sensorische Konflikte ausgelöst?
- Reisekrankheit
- Kaufrausch
- Schimmelbildung
- Motorschaden
Kaufrausch statt Reisekrankheit: WWM-Kandidatin wusste korrekte Lösung nicht
Die 24-jährige Berlinerin tendierte zum Kaufrausch, weil man da "etwas wahrnimmt". Doch die Kandidatin wollte sich lieber absichern und zog den Publikumsjoker bei "Wer wird Millionär?".
Publikum kennt Folgen von sensorischen Konflikten
82 Prozent der anwesenden Studiogäste entschieden sich für die Reisekrankheit – und lieferten damit die korrekte Antwort auf die von Günther Jauch gestellte Frage. Der RTL-Moderator half bei der Erklärung: "Wenn Sie im Auto sitzen und ein Buch lesen, dann sind Sie durch den Sehsinn auf den Buchtext fixiert. Sie befinden sich an einem festen Ort. Der Gleichgewichtssinn im Innenohr meldet aber, dass da dauernd Bewegungen sind – zum Beispiel in Kurven."
Reisekrankheit entsteht durch widersprüchliche Sinneseindrücke
Die Reisekrankheit (Kinetose) entsteht durch einen sensorischen Konflikt – also widersprüchliche Informationen, die das Gehirn von verschiedenen Sinnesorganen (Augen und Ohr) erhält. Dieser Konflikt überfordert die Verarbeitung. Der Körper reagiert oft mit Übelkeit.
Themen:
- Günther Jauch
- Promis
