  Ausgelöst durch sensorischen Konflikt: Richtige Antwort liefert nur Jauchs WWM-Publikum

Ausgelöst durch sensorischen Konflikt: Richtige Antwort liefert nur Jauchs WWM-Publikum

Reisekrankheit, Kaufrausch, Schimmelbildung oder Motorschaden – was entsteht infolge eines sensorischen Konflikts? Die korrekte Lösung will Günther Jauch von seiner "Wer wird Millionär?"-Kandidatin wissen. Nur dank des Publikums kommt die Berlinerin auf die richtige Antwort.
Steffen Trunk |
Günther Jauch erklärt der WWM-Kandidatin, was durch einen sensorischen Konflikt entsteht.
© RTL / Stefan Gregorowius

Tägliches Rätselraten in der 3-Millionen-Euro-Woche von "Wer wird Millionär?": Kandidatin Alida Nezamzahdeh Kermani (24) erhielt im Pechvögel-Special eine zweite Chance auf dem RTL-Quizstuhl – doch wäre beinahe an der 4.000-Euro-Frage gescheitert.

Übelkeit als Folge von sensorischen Konflikten

Günther Jauch wollte wissen: Was wird in den meisten Fällen durch sensorische Konflikte ausgelöst?

  1. Reisekrankheit
  2. Kaufrausch
  3. Schimmelbildung
  4. Motorschaden

Kaufrausch statt Reisekrankheit: WWM-Kandidatin wusste korrekte Lösung nicht

Die 24-jährige Berlinerin tendierte zum Kaufrausch, weil man da "etwas wahrnimmt". Doch die Kandidatin wollte sich lieber absichern und zog den Publikumsjoker bei "Wer wird Millionär?".

Publikum kennt Folgen von sensorischen Konflikten

82 Prozent der anwesenden Studiogäste entschieden sich für die Reisekrankheit – und lieferten damit die korrekte Antwort auf die von Günther Jauch gestellte Frage. Der RTL-Moderator half bei der Erklärung: "Wenn Sie im Auto sitzen und ein Buch lesen, dann sind Sie durch den Sehsinn auf den Buchtext fixiert. Sie befinden sich an einem festen Ort. Der Gleichgewichtssinn im Innenohr meldet aber, dass da dauernd Bewegungen sind – zum Beispiel in Kurven."

Reisekrankheit entsteht durch widersprüchliche Sinneseindrücke

Die Reisekrankheit (Kinetose) entsteht durch einen sensorischen Konflikt – also widersprüchliche Informationen, die das Gehirn von verschiedenen Sinnesorganen (Augen und Ohr) erhält. Dieser Konflikt überfordert die Verarbeitung. Der Körper reagiert oft mit Übelkeit.

