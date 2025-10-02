Ausgeladene Ex crasht Party von Ralph Siegel: Mutter von Giulia Siegel sorgt für Unmut

Mega-Wirbel um Dunja Siegel. Die Exfrau von taucht ohne Einladung auf der Party ihres Ex auf. Ralph Siegel feiert mit den engsten 550 Freunden eine rauschende Gala in München. Auch die AZ war dabei.

Debütierte sie den Jubilar? Oder gehört es sich eigentlich, dass man die Mutter seiner Töchter zur eigenen Geburtstags-Gala einlädt? Ralph Siegel gab anlässlich seines 80. Geburtstag eine glamouröse Gala im Luxushotel Bayerischer Hof in München. 550 Wegbegleiter hatte der Hit-Komponist eingeladen. Ausdrücklich keine Einladung erhielten die drei Ex-Frauen Dunja, Dagmar und Kriemhild.

Keine Einladung: Mutige Dunja Siegel erscheint auf Geburtstag von Ex

Ein Wiedersehen war bewusst nicht vorgesehen – doch eine von ihnen ignorierte die Entscheidung des Jubilars. Kurz nach 1 Uhr nachts kam es zur Überraschung: Dunja Siegel, mit der der Komponist von 1975 bis 1989 verheiratet war, erschien unangekündigt auf der Party. Vorher soll sie sich im Hotel-Restaurant Trader Vic’s Mut mit Cocktails angetrunken haben, berichtet "Bild". Die AZ erfuhr: Mehrere Anwesende schüttelten den Kopf, als Dunja Siegel an den Tisch von Ralph Siegel schritt.

Dunja Siegel, die mit Ralph Siegel die gemeinsamen Töchter Giulia und Marcella hat, klagt: "Ich bin so enttäuscht und traurig! Ich war nicht eingeladen und wurde hier weggedrängt. Das habe ich nicht verdient. Immerhin habe ich mit Ralph eine lange Zeit meines Lebens verbracht. Warum ist er nur so herzlos?"

Ralph Siegel staunte beim Aufeinandertreffen, ließ Ex Dunja aber nicht abweisen. Die Begrüßung fiel kühl aus. Der Gastgeber selbst wollte sich die Stimmung nicht verderben lassen: "Ich möchte heute einen harmonischen Geburtstag feiern, deshalb sind meine Töchter hier, aber eben nicht meine Ex-Frauen. Dazu habe ich mich ganz bewusst entschieden. Dass Dunja hier jetzt plötzlich doch erscheint, nehme ich hin. Es sind doch heute alle Gäste meines Herzens."

Ralph Siegel hat Töchter eingeladen – nicht aber die drei Ex-Frauen

Und wie reagiert Giulia Siegel auf den Gala-Crash ihrer Mutter? Zu "Bild" sagt sie: "Meine Mama hat ihren eigenen Kopf. Aber sie wusste auch, dass diese Entscheidung allgemeingültig war, seine Ex-Frauen nicht einzuladen. Dass sie dann doch kommt, war ihre eigene Entscheidung."

Tochter Giulia Siegel am Tisch von Ralph Siegel und seiner vierten Ehefrau Laura © BrauerPhotos

Auch das Verhältnis zwischen Vater und Tochter gilt als angespannt. Man kommunizierte nur noch über das Smartphone. Giulia Siegels Erscheinen auf dem Geburtstag von Ralph Siegel wunderte manche Beobachter. Der Trash-Star, der immer wieder im Reality-TV zu sehen ist, meinte: "Es gibt doch in jeder Familie mal Meinungsverschiedenheiten. Das ändert aber nichts daran, dass ich meinen Vater liebe. Und wir alle sind doch nicht frei von Fehlern."