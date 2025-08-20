Auch Sohn Johan zieht aus: Heidi Klum postet Umzugs-Selfie

Heidi Klum begleitet Sohn Johan beim College-Start in New York. Auf Instagram zeigt sie ein Fahrstuhl-Selfie mit drei ihrer Kinder beim Einzug ins Wohnheim.

Wieder einer weniger im Haus in Los Angeles: Sohn Johan (18) startet in New York ins College-Leben. Heidi Klum (52) begleitete ihn beim Einzug ins Wohnheim - festgehalten in einem spontanen Fahrstuhl-Selfie mit der Familie.

posiert Klum im "E.T."-Shirt mit drei ihrer Sprösslinge: Neben Johan sind auch Tochter Leni (21) und Sohn Henry (19) zu sehen. Alle vier quetschen sich in den engen Aufzug, während sie Kartons und Taschen für das neue Zuhause transportieren. "College move in day NYC" (Dt. "Einzugstag am College NYC"), kommentierte die stolze Mutter den Schnappschuss knapp, aber mit rotem Herz.

Johan studiert "Strategic Design and Management"

Dass Heidi bei den wichtigen Momenten ihrer Kinder dabei ist, versteht sich für die vierfache Mutter von selbst. Bereits im Juni hatte sie zusammen mit Ehemann Tom Kaulitz (35) Johans Highschool-Abschluss gefeiert. , wie laut und herzlich sie ihren Sohn anfeuerte, als er sein Diplom entgegennahm.

"Ich feuere dich heute und an jedem einzelnen Tag an, Glückwunsch Johan. Mein Herz ist voller Freude und Stolz", postete sie. Während Henry in Abschlussrobe und -kappe über die Bühne schritt, waren Klums Jubelrufe deutlich in der Aula zu hören.

Wie es für Johan nach seinem Highschool-Abschluss weitergeht, sickerte bereits Ende April durch. Darauf ist er als Kleinkind in einem orangefarbenen Poloshirt zu sehen. Über dem Foto steht sein Name, darunter "Strategic Design and Management" und "The New School".

The New School wurde 1919 als New School for Social Research in New York City gegründet und umfasst heute acht Fakultäten im Stadtteil Greenwich Village in Manhattan. Seit 1970 gehört auch die Parsons School of Design dazu. Schon vor dem Ende seiner High-School-Zeit besichtigte Johan mehrere Colleges. "Heute haben wir uns für meinen zweiten Sohn Johan die Parsons [School of Design] angesehen", berichtete Heidi Klum damals. "Johan interessiert sich sehr für Kunst und Mode, deshalb haben wir uns Parsons angesehen."

Leni und Henry treten in Heidi Klums Fußstapfen

Lou (15), Johan und Henry stammen aus Klums zweiter Ehe mit Sänger Seal (62), Leni aus einer Beziehung mit Flavio Briatore (75). Leni zog es nach dem Highschool-Abschluss ebenfalls nach New York, sie studiert dort Innenarchitektur, arbeitet nebenher aber auch erfolgreich als Model. Genauso wie ihr Halbbruder Henry. Er feierte im Januar sein Laufsteg-Debüt bei der Paris Fashion Week. Nesthäkchen Lou geht noch zur Schule.

Seit 2019 ist Heidi Klum mit Tom Kaulitz verheiratet, der am Wochenende in Berlin das 20-jährige Jubiläum der Hitsingle "Durch den Monsun" seiner Band Tokio Hotel feierte - auch da war die Familie fast vollzählig dabei.