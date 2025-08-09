Auch ein optischer Neuanfang: Thomas Müller trägt jetzt Schnauzer

Kaum hat er seine Verpflichtung für die Vancouver Whitecaps verkündet, passt Thomas Müller sich in seinem Look auch schon an seinen neuen Arbeitsplatz in Kanada an: Der Fußballer lässt sich neuerdings einen Schnauzer stehen.

Thomas Müller (25) präsentiert sich mit ungewohnt viel Gesichtshaar: Der Fußballer trägt neuerdings einen Schnurrbart. Auf Instagram teilt er , auf dem er mit dem Schnauzer strahlend in den Spiegel lächelt. "Moustache - ja oder nein?", fragt er seine 14,8 Millionen Follower dazu.

Und denen scheint es zu gefallen: "Logisch", kommentiert beispielsweise Ski-Star Felix Neureuther (41) unterstützend und auch Ex-Kollege Rafinha (39) gibt mit "Servus Moustache" seine Zustimmung ab.

Neuer Look für neues Kapitel

Mit seinem neuen Look passt sich Müller wohl an seinen neuen Arbeitgeber an: Ab dieser Saison steht er nach 25 Jahren beim FC Bayern München für den kanadischen Verein Vancouver Whitecaps in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) auf dem Platz. Mit den Hashtags "Neues Kapitel" und "Neuer Style" unterstreicht der Weltmeister von 2014, dass für ihn aktuell alle Zeichen auf Neuanfang stehen.

Seine Vertragsunterzeichnung machten Müller und sein neuer Club erst vor zwei Tagen öffentlich. Zuvor hatte der erfahrene Offensivspieler aber schon verraten, dass es ihn nach seiner Zeit bei Bayern in die MLS ziehen wird. Nachdem sein Vertrag mit dem Deutschen Rekordmeister nicht verlängert wurde, mit dem er unter anderem zwölf Meistertitel und zwei Champions-League-Pokale gewonnen hatte, war die Zukunft des Sportlers lange Zeit ungewiss gewesen. Jetzt begibt für ihn also definitiv ein neues Kapitel - auch optisch.