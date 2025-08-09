AZ-Plus
  • Startseite
  • Promis
  • Auch ein optischer Neuanfang: Thomas Müller trägt jetzt Schnauzer

Auch ein optischer Neuanfang: Thomas Müller trägt jetzt Schnauzer

Kaum hat er seine Verpflichtung für die Vancouver Whitecaps verkündet, passt Thomas Müller sich in seinem Look auch schon an seinen neuen Arbeitsplatz in Kanada an: Der Fußballer lässt sich neuerdings einen Schnauzer stehen.
(eyn/spot) |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Thomas Müller hat bei den Vancouver Whitecaps unterschrieben.
Thomas Müller hat bei den Vancouver Whitecaps unterschrieben. © Vancouver Whitecaps FC/MLS via Getty Images
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Thomas Müller (25) präsentiert sich mit ungewohnt viel Gesichtshaar: Der Fußballer trägt neuerdings einen Schnurrbart. Auf Instagram teilt er ein verwackeltes Handyselfie, auf dem er mit dem Schnauzer strahlend in den Spiegel lächelt. "Moustache - ja oder nein?", fragt er seine 14,8 Millionen Follower dazu.

Und denen scheint es zu gefallen: "Logisch", kommentiert beispielsweise Ski-Star Felix Neureuther (41) unterstützend und auch Ex-Kollege Rafinha (39) gibt mit "Servus Moustache" seine Zustimmung ab.

Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Neuer Look für neues Kapitel

Mit seinem neuen Look passt sich Müller wohl an seinen neuen Arbeitgeber an: Ab dieser Saison steht er nach 25 Jahren beim FC Bayern München für den kanadischen Verein Vancouver Whitecaps in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) auf dem Platz. Mit den Hashtags "Neues Kapitel" und "Neuer Style" unterstreicht der Weltmeister von 2014, dass für ihn aktuell alle Zeichen auf Neuanfang stehen.

Seine Vertragsunterzeichnung machten Müller und sein neuer Club erst vor zwei Tagen öffentlich. Zuvor hatte der erfahrene Offensivspieler aber schon verraten, dass es ihn nach seiner Zeit bei Bayern in die MLS ziehen wird. Nachdem sein Vertrag mit dem Deutschen Rekordmeister nicht verlängert wurde, mit dem er unter anderem zwölf Meistertitel und zwei Champions-League-Pokale gewonnen hatte, war die Zukunft des Sportlers lange Zeit ungewiss gewesen. Jetzt begibt für ihn also definitiv ein neues Kapitel - auch optisch.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.