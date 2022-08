Auch die Society hat weniger Geld in der Tasche: Der Dirndl-Verleih boomt

Die Prominenz brezelt sich schon mal auf – was freilich auch leihweise geht. Das Geschäft in Zeiten von Inflation (7,9 Prozent im August), eingeschränktem Konsum und Energie-Krise läuft, erklärt Unternehmerin Natascha Grün.

Die Vorfreude auf Tracht und auch auf die passenden Frisuren bei den VIPs ist bereits riesig. Dies wurde beim Shooting von Natascha Grün, Gründerin und Inhaberin des Online-Kleiderverleihs dresscoded.com, und Star-Friseur Stefan M. Pauli vom "Salon Pauli" am Odeonsplatz deutlich.

Promis shooten mit Leih-Tracht von Natascha Grün

Prominente wie die Sport-Moderatorin und ehemalige Leichtathletin Nele Schenker, Bloggerin Julia Haupt, Radrennsportlerin Denise Schindler, Schwimm-Star Elena Semechin und Ruder-Profi Hannes Ocik (zum allerersten Mal in Tracht) zeigten jetzt, was man bzw. frau in diesem Jahr auf der Wiesn trägt – auch auf dem Kopf.

Was sind heuer die Trachtentrends? Natascha Grün: "Vor allem Samt- oder Leinendirndl, bei den Farben kräftiges Pink, Koralle oder Dunkelrot, aber auch gedecktere Töne wie Taupe oder Khaki. Dirndl im Uni-Look – das heißt Dirndl und Schürze in gleicher Farbe." Und die Länge? "Midi, bodenlange Dirndl bleiben im Schrank. Out ist und bleibt freilich nach wie vor das Mini-Dirndl", erklärt Grün.

Immer mehr Frauen leihen ein Dirndl, anstatt es zu kaufen

Die erfolgreiche Verleih-Unternehmerin zur AZ: "Ich merke, dass auch in der Society ein Umdenken stattfindet. In Zeiten von Krieg und explodierenden Energiekosten leihen immer mehr Frauen ein Dirndl, anstatt es für viel Geld zu kaufen. Der Ansturm auf unsere Leih-Dirndl ist in diesem Jahr besonders stark." Grün hat auch einen eigenen Showroom in München und stattet regelmäßig Promis und Politiker mit Leih-Kleidern aus, darunter Ilse Aigner und Dr. Christine Theiss.

Frisur zur Tracht: Star-Friseur erklärt Wiesn-Trends 2022

Und was es auf dem Kopf sein darf, das weiß der Star-Friseur: "Die klassische Flechtfrisur, auch wenn diese lockerer und nicht mehr so streng gestylt wird. Natürlichkeit ist gefragt. Anstatt ganzer Blumenkränze verwenden wir einzelne Blumen, farblich abgestimmt aufs Dirndl, das wirkt nicht so überladen", sagt Pauli zur AZ. Seine "Wiesn-Flat" bietet er auch heuer wieder an: Während der Wiesnzeit kann frau dann so oft zum Styling kommen, wie sie mag. Wer's braucht...