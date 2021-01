Arzt von Papst Franziskus an den Folgen von Covid-19 gestorben

Fabrizio Soccorsi, der persönliche Arzt von Papst Franziskus, ist angeblich an Komplikationen nach einer Corona-Infektion gestorben.

Der Leibarzt von Papst Franziskus (84) soll an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben sein. Das berichtete die Vatikan-Zeitung "L'Osservatore Romano" Medienberichten zufolge. Fabrizio Soccorsi (78), der Franziskus seit 2015 als persönlicher Arzt behandelte, war demnach am 26. Dezember wegen eines anderen Gesundheitsproblems in Rom in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Wann Papst Franziskus zuletzt Kontakt zu dem Arzt hatte, ist nicht bekannt. , dass der Vatikan nächste Woche mit den Corona-Impfungen beginnen werde und auch er selbst sich bald impfen lassen werde: "Ich habe mich angemeldet, es muss getan werden."