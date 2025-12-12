Trash-TV-Fans sollten sich den Namen Ariel Hediger merken, denn mit Auftritten in Realityshows sorgte sie bereits für Streits und Drama. In nur wenigen Wochen könnte sie im RTL-Dschungelcamp für mächtig Furore sorgen, denn die Schweizerin könnte als Kandidatin dabei sein. Aus welchen Formaten kennt man sie? Und wie tickt sie privat?

Ariel Hediger konnte sich in den vergangenen zwei Jahren als Realitystar etablieren. Zwar war der ganz große Durchbruch noch nicht dabei, aber das könnte sich 2026 ändern. Die Schweizerin soll am Lagerfeuer des berühmt-berüchtigten Dschungelcamps Platz nehmen. Was muss man über Ariel wissen?

Herkunft, Alter und echter Name: Das ist über die krawallige Schweizerin bekannt

Am 13. April 2003 kam Ariel Hediger in Basel zur Welt. Bis heute lebt die Reality-Diva in der schönen Stadt am Rhein. Mit bürgerlichem Namen heißt die TV-Beauty laut " " Valeria – Ariel ist also ein Künstlername. Ihren Geburtsnamen hält die Schweizerin bewusst geheim. Neben ihrer Tätigkeit im Reality-TV arbeitet sie als Influencerin, auf Instagram folgen ihr über 200.000 Menschen (Stand: Dezember 2025).

Über Ariels Eltern ist nicht allzu viel bekannt. Im November 2025 machte sie eine seltene Ausnahme und teilte via Instagram mit, dass ihr Vater verstorben ist. "Du warst immer für mich da der Einzige, der an mich geglaubt hat, als alle anderen mich aufgegeben haben", schrieb sie zu einem gemeinsamen Foto.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Nach Trennung von Ex-Partner Giuliano: Hat Ariel einen neuen Partner?

Die Schweizerin hat selbst eine Tochter. Die kleine Ileyna erblickte im April 2024 das Licht der Welt erblickte. Der Vater ihres Kindes ist TV-Sternchen Giuliano Hediger, der ebenfalls als Realitystar Karriere machte und von dem sie inzwischen getrennt lebt.

Ob Ariel Hediger aktuell einen neuen Partner hat, ist nicht bekannt. 2024 gab es Liebesgerüchte um die hübsche Schweizerin und Trash-TV-Bekanntheit Nikola Glumac. Eine längerfristige Partnerschaft scheint sich daraus jedoch nicht entwickelt zu haben.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Karriere-Anfänge: Von "Love Fool" bis "Prominent getrennt"

Ariel und Giuliano Hediger starteten ihre Reality-TV-Karriere 2023 gemeinsam im RTL+-Format "Love Fool". In der Datingshow mussten die heutigen Ex-Partner vorgeben, Single zu sein, um die Show zu gewinnen. Letztlich flog ihre Tarnung auf – zum Sieg reichte es damit nicht. 2024 folgte Ariels Teilnahme an der Amazon-Prime-Video-Show "The 50", bei der sie in einem französischen Schloss um 50.000 Euro kämpfte. In dem Format belegte die Schweizerin Platz 20.

Ariel war im Weiteren in der Schweizer Sendung "The Real Life #Züri" zu sehen, wo sie und ihr Ex-Partner Giuliano Einblicke in ihren Alltag gaben. Dabei sollte das Leben mit der gemeinsamen Tochter Ileyna im Fokus stehen. Das Liebes-Aus zwischen dem einstigen Reality-Paar erfolgte kurze Zeit nach der Geburt des gemeinsamen Kindes. Seit der Trennung machten sie einander immer wieder schwere Vorwürfe. Aus der einstigen Liebe entwickelte sich eine öffentliche Schlammschlacht. Immer wieder trägt das Ex-Paar seine Streitigkeiten via Social Media aus. Dennoch traten sie im August 2025 als Team in der Show "Prominent getrennt" auf – die sie tatsächlich gewinnen konnten.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Dschungelcamp-Gerüchte um Ariel: Kandidatin bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"?

Nach mehreren Reality-TV-Auftritten könnte nun der große Durchbruch im Dschungelcamp erfolgen. Die Schweizerin soll Anfang 2026 in den Flieger nach Australien steigen. Neben Ariel Hediger werden wohl auch Stars wie Simone Ballack, Patrick Romer oder auch Gil Ofarim als Kandidaten der beliebten RTL-Sendung "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" gehandelt.