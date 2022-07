Antrag in Rom: Laschet-Sohn Joe will Freundin Andrea heiraten

Am Petersplatz in Rom ist Joe Laschet vor seiner Freundin auf die Knie gegangen und hat die Frage aller Fragen gestellt. Wann wird Hochzeit gefeiert? Was ist über die Frau an seiner Seite bekannt?

21. Juli 2022 - 17:14 Uhr | AZ

Mode-Influencer und Politiker-Sohn Joe Laschet hat seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht. © BrauerPhotos / Neugebauer