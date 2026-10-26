Ansturm auf Museum Wiesbaden wegen Taylor Swift: Richtige Antwort ist bei WWM viel Geld wert

Günther Jauch fragt bei "Wer wird Millionär?", welchem Ausstellungsstück das Museum Wiesbaden im vergangenen Jahr einen Besucheransturm von Fans der Sängerin Taylor Swift verdankte. Hätten Sie die Antwort gewusst?

Günther Jauch stellt bei "Wer wird Millionär?" eine Frage, die mit US-Superstar Taylor Swift zu tun hat.

Bei " " hat Günther Jauch für gewöhnlich knifflige Fragen für seine Kandidaten parat – so auch in der Ausgabe vom 26. Oktober. Ein Studiogast soll sein Wissen in puncto Popkultur unter Beweis stellen. Die entsprechende Frage hat mit US-Superstar Taylor Swift und dem Museum Wiesbaden zu tun. Bei korrekter Antwort winken 8.000 Euro.

"Wer wird Millionär?": Welches Ausstellungsstück im Museum Wiesbaden löste Ansturm von Taylor-Swift-Fans aus?

Noah Schwarz darf auf dem wohl bekanntesten Ratestuhl im deutschen Fernsehen Platz nehmen. Er ist 18 Jahre alt und angehender Medizinstudent. Sein Abitur schloss der einstige Schüler mit einem Schnitt von 1,1 ab. Kann er nun bei "Wer wird Millionär?" viel Grips beweisen? Günther Jauch will von ihm wissen:

Welchem Ausstellungsstück verdankte das Museum Wiesbaden 2025 einen Besucheransturm durch Taylor-Swift-Fans?

A: Zeichnung "Billie Jean"

B: Vase "Roxanne"

C: Gemälde "Ophelia"

D: Skulptur "Sweet Caroline"

Popkultur-Frage bei Günther Jauch: WWM-Kandidat setzt auf Lehrer als Joker

Noah Schwarz bemerkt schnell, dass die einzelnen Antwortmöglichkeiten auf verschiedene Songtitel anspielen. "Bei Popsongs bin ich nicht so versiert", gibt der "Wer wird Millionär?"-Kandidat jedoch offen zu. Ihm seien "Billie Jean" von Michael Jackson sowie "Sweet Caroline" von Neil Diamond vertraut. Bei den anderen beiden Titeln sei er sich nicht sicher. Günther Jauchs Studiogast kommt ohne Hilfe zu keiner Lösung und entscheidet sich dafür, den Telefonjoker einzusetzen. Sein einstiger Religionslehrer soll ihm mit der richtigen Lösung aushelfen – neben dem Fach, das er unterrichtet, sei er auch in Sachen Popkultur sehr bewandert.

"Wer wird Millionär?": Gemälde "Ophelia" als korrekte Antwort

Schwarz' Joker hat eine klare Antwort für seinen ehemaligen Schüler parat. Der Lehrer meint, dass es sich bei C: Gemälde "Ophelia" um die korrekte Lösung handelt. Jauchs Kandidat schenkt ihm sein Vertrauen und lässt C einloggen, was sich als richtige Entscheidung herausstellt. Tatsächlich verdankte das Museum Wiesbaden den Besucheransturm durch Taylor-Swift-Fans dem Gemälde "Ophelia".

Das Gemälde "Ophelia" im Museum Wiesbaden. © imago/ZUMA Press Wire

Song von Taylor Swift: So kann man sich die richtige WWM-Antwort herleiten

Wie Noah Schwarz richtig bemerkte, spielen die Antwortmöglichkeiten der "Wer wird Millionär?"-Frage auf Songtitel an. Dass Möglichkeit C die korrekte Lösung ist, kann man sich herleiten, wenn man den Taylor-Swift-Song "The Fate of Ophelia" kennt. Dieser wurde im Oktober 2025 mit der Veröffentlichung von Swifts Album "The Life of a Showgirl" zum Welthit und brach innerhalb kürzester Zeit viele Streaming-Rekorde.

Für das Musikvideo zum Song ließ sich die Sängerin von dem Gemälde "Ophelia" inspirieren und stellte es nach. Der Ansturm von Taylor-Swifts-Fans auf das Museum Wiesbaden ist daher nicht überraschend, denn sie wollten dort das Original-Gemälde betrachten.

Ophelia: Figur aus der Feder William Shakespeares

"Ophelia" ist eine Figur aus William Shakespeares Tragödie "Hamlet". Darin verliert die Geliebte des Prinzen "Hamlet" zunehmend den Verstand und stirbt. Ihr tragisches Schicksal inspirierte zahlreiche Künstler, darunter den deutschen Maler Friedrich Wilhelm Theodor Heyser. Sein Gemälde "Ophelia" entstand vermutlich um 1900 und zeigt die junge Frau in einem weißen Gewand im Wasser, umgeben von Pflanzen und Seerosen. Genau dieses Werk ist im Museum Wiesbaden zu sehen.