Anouschka Renzi: So sah sie früher aus – wer ist ihr Partner?

Anouschka Renzi ist in den "Promi Big Brother"-Container gezogen. Zuvor war sie bereits im Dschungelcamp und bei "Promis unter Palmen" zu sehen. Was sollte man über die TV-Darstellerin wissen? Welche Beauty-Eingriffe hat sie machen lassen? Und worum geht es im ewigen Streit mit Désirée Nick?

"Promi Big Brother" steht mit einer neuen Staffel in den Startlöchern. Mit von der Partie ist 2026 auch die Schauspielerin Anouschka Renzi. Die gebürtige Berlinerin ist im Reality-TV keine Unbekannte. Womit sie in früheren Formaten aneckte und was über ihr Privatleben bekannt ist? Die Abendzeitung gibt einen Überblick.

Schauspielerin Anouschka Renzi: Mutter war Hollywood-Star

Anouschka Renzi wurde am 6. August 1964 in Berlin geboren und ist die Tochter eines Bolivianers und der Schauspielerin Eva Renzi, einem deutschen Hollywood-Star. Nachdem Evi Renzi den Schauspieler Paul Hubschmid geheiratet hatte, wurde Anouschka Renzi von diesem adoptiert. Renzi wuchs in Südfrankreich auf, musste jedoch aufgrund der Schauspielkarriere ihrer Mutter recht häufig den Wohnort wechseln.

Vor Reality-TV: So verlief die Karriere von Anouschka Renzi

Mit nur 17 Jahren stand Anouschka Renzi das erste Mal auf einer Theaterbühne in Berlin, noch im selben Jahr zog sie schließlich nach New York, um am renommierten Lee Strasberg Institute Schauspielunterricht zu nehmen. Vier Jahre später war sie in ihrem ersten Kinofilm "Das Wunder" zu sehen. Darauf folgten zahlreiche Kino- und Fernsehproduktionen, darunter viele namhafte Serien wie "Tatort", "Verbotene Liebe" oder "Ein Fall für zwei".

Große Veränderung: So sah Anouschka Renzi früher aus

Nach ihrem Wechsel in die TV-Unterhaltung ließ Renzi immer öfter im Gesicht Eingriffe vornehmen. Schon in jungen Jahren war sie mehrmals beim Beauty-Doc. Später sagte sie darüber im RTL-Interview: "Ich war zu früh dran. Ich bin die einzige, die es damals zugegeben hat. Inzwischen machen das alle und viel, viel mehr." Ob sie damit Botox, Hyaluron oder gar ein Lifting meinte, konkretisierte Renzi aber nicht.

Anouschka Renzi im Sommer 1993. © imago/teutopress

Gleich zwei Mal ließ sich die Schauspielerin nackt für den Playboy ablichten: Zum ersten Mal 1985 und ein zweites Mal im September 2003. Beide Male war sie auch das Titelmodel der jeweiligen Ausgaben.

Berühmter Ex: Anouschka Renzi einst mit Jochen Horst verheiratet

Anouschka Renzi heiratete 1995 den Schauspieler Jochen Horst, im Frühjahr 1998 kam die gemeinsame Tochter Chiara Moon zur Welt. Im selben Jahr trennte sich das Paar und ließ sich 2000 schließlich scheiden.

Anouschka Renzi und Jochen Horst waren bis 2000 verheiratet. Der Schauspieler nahm 2025 am "Sommerhaus der Stars" teil. © imago/Teutopress

Nach Trennung: Aktueller Partner ist Marc Zabinski

Auch ihre zweite Ehe mit dem Juristen Stefan Schumacher ging nach über einem Jahrzehnt in die Brüche. Seit 2015 ist Anouschka Renzi mit ihrem Schauspielkollegen Marc Zabinski liiert – und verlobt. Im April 2025 verriet sie gegenüber RTL, dass sie es mit der Eheschließung aber nicht eilig habe: "Wir sind einfach füreinander da. Wenn es noch ein paar Jahre hält, kann man immer noch heiraten."

Anouschka Renzi und ihr Verlobter Mark Zabinski im Jahr 2025. © imago/pictureteam

Angebliche Schönheits-OPs: Streit zwischen Anouschka Renzi und Désirée Nick

2003/2004 entfachte sich ein handfester Streit zwischen Entertainerin Désirée Nick und Anouschka Renzi, der sogar die Justiz beschäftigte. Der Hintergrund: Nick hatte mehrfach über Renzi und angebliche Schönheits-OPs gelästert. Doch auch Renzis einstweilige Verfügung brachte Nick zunächst nicht zum Schweigen. Sechs Äußerungen über angebliche Schönheitsoperationen durften nicht mehr wiedergegeben werden. Es soll um Ordnungsgelder in Höhe von einer Viertelmillion Euro gegangen sein.

Später räumte Renzi ein, dass es ein Fehler war, überhaupt auf Nicks Spott eingegangen zu sein. Sie habe Désirée Nick so nämlich Aufmerksamkeit und kostenlose PR für ihr Kabarettprogramm geschenkt. Beendet wurde der Streit (samt Aufhebung der Verfügung) endgültig durch einen Vergleich. Über seinen Inhalt haben alle Beteiligten Stillschweigen vereinbart. Bis heute herrscht zwischen den Damen eisige Stimmung.

Trotz jahrzehntelanger Feindschaft standen Désirée Nick und Anouschka Renzi 2024 für das Theaterstück "Bette und Joan" gemeinsam auf der Bühne. Die Stimmung blieb jedoch unterkühlt. © imago/Spöttel Picture

Dschungelcamp-Auftritt von Anouschka Renzi: "Will keine Extrawurst"

Während Erzfeindin Désirée Nick als zweite Dschungelkönigin brillierte, sollte Anouschka Renzis eigene IBES-Teilnahme nicht von diesem Erfolg gekrönt sein. In ihrer Staffel 2022 fiel sie als übellaunige Kandidatin auf, die an vielem herumnörgelte. Letztendlich reichte es für den sechsten Platz. Ihr Verlobter verteidigte sie damals gegen die Kritiker. "Sie sagt halt das, was ihr nicht gefällt und ihr nicht passt und jammert ein bisschen herum. Aber sie will ja keine Extrawurst", erklärte er 2022 im Gespräch mit RTL. "Sie ist nicht so, dass sie dann sofort auf Konfrontationskurs geht und nimmt das dann auch nicht an. Sondern sie denkt dann schon darüber nach und zieht dann schon ihre Schlüsse daraus. Und ich glaube, wenn sie ehrliche Kritik bekommt, reflektiert sie und dann wird sie Dinge auch ändern."

Im Dschungelcamp 2022 reichte es nur für den 6. Platz. Ob Anouschka Renzi 2026 bei "Promi Big Brother" besser abschneidet? © imago images/Future Image

Skandal bei "Promis unter Palmen": Anouschka Renzi wegen homophober Aussage in Kritik

2026 war Anouschka Renzi im Reality-Format "Promis unter Palmen" zu sehen. Auch in dieser Show fiel die Schauspielerin mit ihrer temperamentvollen Art auf. Im Wortgefecht mit Konkurrent Martin Angelo fielen homophobe Aussagen von Renzis Seite, woraufhin sie das Sat.1-Format freiwillig verließ. Im Anschluss stellte Renzi in einem Interview klar, kein Problem mit Homosexualität zu haben: "Dass ich so eskaliere, liegt am Alkohol. Ich trinke sonst nie."

Wie sich Anouschka Renzi 2026 bei "Promi Big Brother" schlagen wird, bleibt abzuwarten. Die Berliner Diva ist auf jeden Fall nicht für ihre Zurückhaltung in Streitsituationen bekannt. Ihre Kontrahentin Désirée Nick konnte sich in dem Sat.1-Format übrigens zweimal (2015 und 2025) fast bis zum Finale durchsetzen. Vielleicht gelingt es Renzi ja diesmal, ihre Erzfeindin zu überholen.