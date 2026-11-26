Seit Anfang des Jahres gehen Annemarie und Wayne Carpendale getrennte Wege. Die "taff"-Moderatorin soll inzwischen wieder frisch verliebt sein. Was ist über einen neuen Freund bekannt?

19 Jahre Beziehung, davon 13 Jahre verheiratet – trotzdem hat die Liebe bei Annemarie und Wayne Carpendale nicht ausgereicht. Das Glamour-Paar trennte sich im Guten und bleibt durch den gemeinsamen Sohn Mads für immer miteinander verbunden. Die Moderatorin und der Entertainer gehen nun beziehungstechnisch ihre eigenen Wege – und der scheint die "taff"-Bekanntheit nun zu einem Mode-Mann aus München geführt zu haben.

Annemarie Carpendale soll neuen Partner haben

Bereits vor einigen Wochen gab es in der Münchner Society Gerüchte, dass Annemarie Carpendale frisch verliebt sein soll. Wie " " jetzt berichtet, soll es sich dabei um den Unternehmer Daniel Schustermann handeln. Die beiden waren offenbar schon im gemeinsamen Malediven-Urlaub und zeigten sich innig an Schustermanns 50. Geburtstag. Beobachter berichten von Küssen, Händchenhalten und davon, dass sie einander "Schatz" nennen.

Münchner Mode-Mann: Das ist über Daniel Schustermann bekannt

Wer ist Daniel Schustermann eigentlich? Wie seinem LinkedIn-Profil zu entnehmen ist, arbeitete der 50-Jährige von 2001 bis 2003 für das Münchner Unternehmen CMI Consult & Management International GmbH als Berater. 2003 stieg er dann in das über hundertjährige Mode-Familienbusiness Schustermann und Borenstein ein, das heute als Online-Versandhändler BestSecret bekannt ist. Bis 2021 war er dort als Geschäftsführer tätig, zog sich nach der Fusion mit dem Unternehmen Ardian allerdings aus dem aktiven Geschäft zurück und sitzt heute im Beirat.

Daniel Schustermann (rechts) 2016 bei einem Event in München. © BrauerPhotos/G.Nitschke

Wie wohl Ex Wayne Carpendale mit der neuen Situation umgeht? Zwischen dem Entertainer und seiner Ex soll nach dem Ehe-Aus kein böses Blut fließen. Gemeinsam beteuerte das einstige Promi-Paar auf Instagram: "Wir leben weiterhin unter einem Dach, sind Familie, tragen unsere Ringe und sind ein ziemlich gutes Team." Selbst die Mutter von Carpendale äußerte sich positiv zur Trennung und lobte ihren Sohn und die Schwiegertochter: "Toll, wie ihr das macht." Ob sich das nun mit einer neuen Liebe ändern wird? Bislang hat sich weder Wayne noch Annemarie Carpendale dazu öffentlich geäußert.