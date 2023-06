Anna Ermakova nach Trennung von Freund Tony: "Ich bin glücklich"

Über die Gründe für die Trennung von ihrem Freund Tony lässt sich weiter nur spekulieren, doch Anna Ermakova marschiert offensichtlich voller Optimismus in die Zukunft.

Eine Trennung geht nie ganz ohne Nebengeräusche, traurige Erinnerungen und Unsicherheiten über die Bühne, doch Anna Ermakova hat nun bei einem ihrer ersten Auftritte nach dem Liebes-Aus mit ihrem langjährigen Freund Tony einen gelösten Eindruck hinterlassen.

Frisch getrennte Anna Ermakova: So geht es ihr nach dem Liebes-Aus

Die "Let's Dance"-Gewinnerin zeigte sich in Berlin beim "Magnum Starchaser and Sunlover Event" überaus entspannt und bereit zu neuen Taten. "Ich fühle mich gut, nicht müde. Es ist ein sehr schönes Event und ich bin glücklich, wieder in Berlin zu sein", erklärte die 23-Jährige im RTL-Interview.

Nach einigen Tagen in London war sie zuletzt wieder nach Deutschland zurückgekehrt – und genießt die große Aufmerksamkeit nach ihren emotionalen TV-Auftritten augenscheinlich ebenso wie die Tatsache, nun nicht mehr allein als die Tochter von Boris Becker wahrgenommen zu werden.

Zu den Hintergründen der Trennung wollte sich Anna Ermakova nicht weiter äußern: Als sie für "Let's Dance" vor der Kamera stand und in Köln trainierte, war Tony noch extra aus London angereist, um sie zu unterstützen, hielt sich aber dezent im Hintergrund. Anna Ermakova plötzlich im großen Rampenlicht – vielleicht zu viel für ihren Ex-Freund?