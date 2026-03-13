Anna-Carina Woitschack: Hat sie nach der Trennung einen neuen Freund?

Anna-Carina Woitschack ist nicht nur als Schlagersängerin erfolgreich, sie ist auch ein gern gesehener Gast in Promi-Shows. Aktuell tanzt sie bei "Let's Dance" 2026. Was ist über ihr Privatleben bekannt?

Anna-Carina Woitschack (32) begann ihre Karriere als Schlagersängerin bei der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar". Mittlerweile ist sie aus der Musik- und TV-Welt nicht mehr wegzudenken. Doch was ist über das Privatleben der hübschen Blondine bekannt? Wer sind ihre Eltern? Hat sie aktuell einen Partner? Und wie steht sie aktuell zu ihrem Ex Stefan Mross und dessen neuer Freundin Eva Luginger?

Von der Puppenspielerin zum Schlager-Star: Wer ist Anna-Carina Woitschack?

Anna-Carina Woitschack wurde am 28. Oktober 1992 im niedersächsischen Helmstedt geboren. Die Sängerin stammt aus einer bekannten und alten Puppenspielerfamilie. Mit ihren Eltern Antonie und Wendolin Woitschack verbrachte sie ihre Kindheit und Jugend daher in einem Wohnwagen und reiste damit durch ganz Deutschland.

Trennung bei Anna-Carina: Mit Partner Daniel ist alles Aus

Seit 2022 war Anna-Carina Woitschack nach der Trennung von Stefan Mross wieder in einer Beziehung. Ihren ersten öffentlichen Auftritt hatten die beiden auf dem Oktoberfest 2024. Woitschack sagte damals zur AZ: "Nach fast zwei Jahren Beziehung kann man sich auch mal öffentlich zeigen. Eigentlich sind wir privat hier, aber das gehört bei so einem Event dazu."

Anna-Carina Woitschack mit Freund Daniel. © BrauerPhotos / P.Schoenberger

Mittlerweile ist Anna-Carina Woitschack wieder Single. Im Februar 2026 schrieb sie in ihrer Instagram-Story: "Aufgrund der aktuellen Medienanfragen zu meinem Beziehungsstatus möchte ich mitteilen, dass ich seit einiger Zeit Single bin. Meine letzte Beziehung habe ich trotz einzelner gemeinsamer Momente in der Öffentlichkeit privat geführt. Genau so möchte ich auch die Trennung privat halten." Über die Hintergründe, die zum Liebes-Aus geführt haben, wollte sie nicht sprechen. Es ist nicht bekannt, ob sie aktuell einen neuen Partner hat.

Anna-Carina Woitschack heiratet Stefan Mross vor großem Publikum

Vor ihrem Partner Daniel stand Anna-Carina Woitschack vor allem an der Seite von Stefan Mross im Rampenlicht. 2016 machten die Schlagerstars ihre Beziehung öffentlich. Immer wieder standen die beiden gemeinsam auf der Bühne, veröffentlichte gemeinsam Musik und moderierten eine TV-Sendung. Im Jahr 2019 folgte die Verlobung – während einer Live-Show. Und auch die Hochzeit wenige Monate später fand vor einem Millionenpublikum statt. Die beiden Sänger galten als absolutes Schlager-Traumpaar. Nach außen schien alles perfekt zu laufen.

Stefan Mross machte der Sängerin Anna-Carina Woitschack einen Heiratsantrag vor laufenden Kameras. © Michael Reichel/dpa/dpa

Trennung bei Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross

Lange wehrte die Liebe zwischen Anna-Carina Woitschack und dem "Immer wieder sonntags"-Moderator allerdings nicht. Schon zwei Jahre nach der öffentlichen Hochzeit gaben die Schlagersänger ihre Trennung bekannt. Bislang soll die Ehe der beiden noch nicht geschieden worden sein.

Hat Anna-Carina Woitschack Kontakt zu Stefan Mross und Eva Luginger?

Kurz nach der Trennung wurde bekannt, dass Stefan Mross wieder vergeben ist. Pikant daran ist, dass es sich bei seiner neuen Partnerin um Schlager-Sternchen Eva Luginger handelt – die ehemals beste Freundin von Anna-Carina Woitschack. Das Ex-Paar soll sich aktuell nicht sonderlich gut verstehen. Ob aktuell Kontakt besteht, ist nicht bekannt.

Stefan Mross mit Freundin Eva Luginger © imago/Matthias Wehnert

Im Dschungelcamp stellt Anna-Carina Woitschack klar: "Völliger Humbug"

Im Dschungelcamp 2025 sprach die Schlagersängerin über die schwere Zeit während der Trennung. "Es waren ja sechs Jahre, aber wenn sich gewisse Probleme wiederholen und man als Frau leidet, dann muss man irgendwann auch einen Schlussstrich ziehen", verriet sie im Gespräch mit Jörg Dahlmann. Vor allem die Schlagzeilen hätten sie sehr mitgenommen. "In der Presse wurde es dann so dargestellt als würde ich absichtlich nicht zum Scheidungstermin kommen, was ja völliger Humbug ist. Und wenn die Öffentlichkeit dann auch noch in Frage stellt, ob alles echt war…"

Mit Ex Stefan Mross wünsche sie sich in der Zukunft ein besseres Verhältnis. Allerdings gestalte sich das durch dessen neuer Partnerin Eva Luginger schwierig: "Ich habe zwei Menschen dadurch verloren. Aber meine Eltern haben mir auf den Weg mitgegeben, dass man nie aufhören darf, an das Gute im Menschen zu glauben."

Sie lässt alle Hüllen fallen: Die Schlagersängerin auf dem Playboy-Cover

Kurz vor dem Dschungelcamp ließ sich die Blondine für den deutschen Playboy ablichten und zierte sogar das Cover. Im Gespräch mit dem verriet die Sängerin, aus welchem Grund sie sich für das Shooting entschieden hat.

"Für mich ist gerade genau die richtige Zeit, um all das zu machen, worauf ich Lust habe", so die Ex von Stefan Mross. Sie sei lange vom Erwartungsdruck von außen beeinflusst und von der Angst geplagt worden, etwas falsch zu machen. Das Shooting für den Playboy sehe Woitschack daher als eine Art Selbstbewusstseins-Booster.

Wie alles begann: Anna-Carina Woitschack nutzt DSDS als Sprungbrett

Das neu erlangte Selbstbewusstsein hilft Anna-Carina Woitschack natürlich auch auf der Bühne. Sie steht seit 2011 als Schlagersängerin im Rampenlicht. Die Karriere begann für die Blondine bei der wohl bekanntesten Castingshow auf RTL. In der achten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" schaffte sie es auf Platz acht.

Seither ist die Sängerin nicht mehr aus der Schlagerwelt wegzudenken. Sie veröffentlichte bereist acht Alben – darunter ein "Best Of" – und trat in etlichen Musik-Shows auf. Die Platte "Meine Zeit" kletterte sogar auf Platz 3 der offiziellen Deutschen Albumcharts und Platz 1 der Schlagercharts.

"Let's Dance" 2026: Anna-Carina Woitschack tanzt mit

Anna-Carina Woitschack hat sich in Deutschland aber nicht nur als Sängerin etabliert, auch als TV-Star feierte sie bereits große Erfolge. So trat die Schlagersängerin im Jahr 2022 als Jünger in "Die Passion" auf. Außerdem nahm sie an der Reality-Show "Die Verräter" teil, die auf RTL und RTL+ ausgestrahlt wurde. Dabei ging sie – gemeinsam mit Vincent Gross – als Siegerin hervor. Es folgte das Dschungelcamp und auch 2026 ist sie wieder im TV zu sehen: bei "Let's Dance".