Anita Eichhorn packt aus: So wird bei "Dahoam is Dahoam" getrickst

Wie läuft eigentlich ein Casting bei "Dahoam is Dahoam"? Schauspielerin Anita Eichhorn hat der AZ eine exklusive Führung durch die Serien-Studios gegeben und dabei auch über ihren Einstieg gesprochen.

Drei große Studios, ein Filmdorf und Büros für Kostüm, Maske, Aufnahmeleitung und Crew: Es ist beeindruckend, was das Team von "Dahoam is Dahoam" auf dem eigenen Studiogelände vor den Toren Münchens geschaffen hat. Serien-Star Anita Eichhorn hat im Rahmen eines AZ-Besuchs eine Führung durch die Sets der bayerischen Soap gegeben – und dabei das eine oder andere Produktionsgeheimnis ausgeplaudert.

Anita Eichhorn gibt Einblick in "Dahoam is Dahoam"-Studios: "Alles ganz nah"

Mit dem Gang durch die großen, schweren Stahltüren betritt man in den Innenkulissen von "Dahoam is Dahoam" eine ganz eigene Welt. Jeder Quadratzentimeter der insgesamt 1400 Quadratmeter großen Studios wurde ausgenutzt, um die Wohn- und Arbeitsräume der Lansinger Dorfgemeinschaft zu erbauen.

"Es ist alles ganz nah, Wand an Wand gebaut", erklärt Anita Eichhorn während des Rundgangs mit der AZ. Ohne die Schauspielerin wäre man in dem Labyrinth wahrscheinlich verloren und hätte Probleme, alleine wieder herauszufinden. "Man läuft ums Eck und man ist gleich in einer ganz anderen Welt."

Hinter diesen schweren Stahltüren verstecken sich die Sets von "Dahoam is Dahoam". © AZ

Casting-Couch: Was Anita Eichhorn der AZ verrät

Der Wohnraum der "Familie Kirchleitner" hat für die 35-Jährige eine ganz besondere Bedeutung, denn dort hatte sie ihr Vorsprechen für "Dahoam is Dahoam". "Ich hatte vor sechs Jahren mein Konstellations-Casting mit dem Holger [Matthias Wilhelm, d.R. ]. Ich weiß noch, unser Caster hat dann gesagt: 'So, Anita, setz dich einmal hin.' Dann war ich quasi auf der Casting-Couch", erzählt Anita Eichhorn augenzwinkernd.

Anita Eichhorn erklärt, wie ihr Casting für "Dahoam is Dahoam" abgelaufen ist. © AZ

Dabei betont der TV-Star: "Es ist aber nichts passiert außer Reden, möchte ich mal festhalten." Mit der zwielichtigen Praxis einer klassischen Besetzungscouch, bei der Nachwuchstalenten Rollen für körperliche Gegenleistungen angeboten werden, hatte das absolut nichts zu tun.

Den ersten Teil der Studio-Führung durch die Sets von "Dahoam is Dahoam" mit Anita Eichhorn sehen Sie hier im Video:

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Falsches Brot, echtes Bier: So wird bei "Dahoam is Dahoam" getrickst

Genauso wie die Innenräume sind auch viele Lebensmittel in der Serie nicht echt. So sind etwa die Würste und das Brot im kleinen Dorfladen aus Plastik. In der Gaststube des Brunnerwirts hingegen gibt es eine Überraschung. "Der Zapfhahn funktioniert, da kommt echtes Bier", betont Anita Eichhorn im AZ-Gespräch, fügt allerdings hinzu: "Natürlich alkoholfrei, ganz klar."

Im Dorfladen gibt's kaum echte Lebensmittel: Anita Eichhorn gibt der AZ exklusive Einblicke. © AZ

Auch auf den Bildern, die an den Wänden der Kulissen hängen, wird bei "Dahoam is Dahoam" getrickst. So musste etwa das Hochzeitsfoto von "Fanny und Gregor Brunner" mehrfach geändert werden. Das hatte einen besonderen Grund, wie Anita Eichhorn erklärt: "Wir hatten leider mal auf den Holger [Matthias Wilhelm, d.R.] gesundheitsbedingt verzichten müssen. Ein Kollege hat ihn für zwei Jahre vertreten. Dann wurde das Bild tatsächlich so bearbeitet, dass auf einmal der Markus [Baumeister, d.R.] hinter der 'Fanny' [Kathrin Lux, d.R.] stand. Jetzt, wo der Holger wieder da ist, wurde das einfach wieder zurückbearbeitet."

Den zweiten Teil der Studio-Führung durch die Sets von "Dahoam is Dahoam" mit Anita Eichhorn sehen Sie hier im Video:

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So können Sie Ihre Lieblingsstars aus "Dahoam is Dahoam" treffen

Das "Dahoam is Dahoam"-Filmdorf ist übrigens nicht hermetisch von der Außenwelt abgeriegelt. Ein Besuch der Kulissen und Studios ist im Rahmen einer geführten Tour möglich. Und mit ein bisschen Glück trifft man vor Ort auch die Stars und hat die Möglichkeit für einen kleinen Plausch und Fotos. Nicht nur vor der Kamera, auch hinter den Kulissen herrscht bei "Dahoam is Dahoam" eine entspannte, familiäre Atmosphäre.