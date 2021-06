Angst vor Désirée Nick? Georgina Fleur wollte vor ihr fliehen

Vor Désirée Nick scheint Georgina Fleur viel Respekt zu haben. Oder ist es etwa Angst? Das Reality-Sternchen hat jetzt ausgepackt, warum sie einst vor der Kabarettistin fliehen wollte.

Désirée Nick kann bei dem ein oder anderen Promis regelrechte Panik auslösen. Nicht umsonst wird sie "die spitzeste Zunge Deutschlands" genannt. Auch Georgina Fleur scheint vor den klaren Ansagen der Kabarettistin zu zittern.

Deshalb wollte Georgina Fleur vor Désirée Nick fliehen

In ihrem Podcast sprach Désirée Nick mit Sam Dylan, dem ehemaligen BFF von Georgina, über eine skurrile Situation mit der Trash-TV-Beauty. In der Vergangenheit habe la Nick Georgina über Nacht als Gast eingeladen. Doch die habe mitten in der Nacht plötzlich fliehen wollen, sei aber nach einem beruhigenden Gespräch geblieben.

In ihrer Instagram-Story wird Georgina Fleur von ihren Fans auf ihr damaliges Verhalten angesprochen und erklärt: "Ich wollte vor ihr fliehen, nicht weil sie eine schlechte Gastgeberin ist, sie ist sogar eine hervorragende Gastgeberin und privat finde ich sie sehr sympathisch, ich hatte nur Angst vor ihrer spitzen Zunge."

Diese Promis wurden von Désirée Nick im TV vorgeführt

Das mussten auch schon andere Promis am eigenen Leib erfahren. In der Trash-Show "Promis unter Palmen" legte sich Désirée Nick unter anderem mit Claudia Obert, Carina Spack und Bastian Yotta an. Letzterer schien von den Redekünsten der Kabarettistin derart eingeschüchtert zu sein, dass er ihr gegenüber kaum ein Wort hervorbrachte.

Auch Influencerin Sarah Harrison vergoss bei "Promi Big Brother" 2015 Tränen wegen Désirées Sticheleien. Nachdem la Nick das Aussehen des ehemaligen Playmates als "gewöhnlich" bezeichnet hatte, hatte diese im Interviewraum geweint.

Georgina Fleur und Désirée Nick waren bislang noch nicht gemeinsam in einer Promi-Reality-Show zu sehen. Spannend wäre diese Kombination auf jeden Fall. In fast jedem Format, in dem die beiden TV-Profis mitgewirkt haben, verursachten sie großen Wirbel. Ein Aufeinandertreffen im Fernsehen könnte zum Kampf der Giganten ausarten.