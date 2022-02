Angela Merkel: Dieb schlägt beim Einkaufen zu - wie sicher ist die Ex-Kanzlerin noch?

Nach ihrem Abschied als Bundeskanzlerin kann Angela Merkel mittlerweile auch vormittags einkaufen. Am Donnerstag wurde die 67-Jährige Opfer eines dreisten Supermarkt-Diebes. Selbst die Bodyguards sollen vom Geldbeutel-Klau zunächst nichts mitbekommen haben.

"Diebe kommen am Abend", sang einst Gaby Baginsky. Doch auch am Tage schlagen die Langfinger immer wieder zu. Diese leidige Erfahrung musste jetzt auch die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel machen – das berichtet die " ".

Angela Merkel im Supermarkt: Fotos zeigten Kanzlerin beim Einkaufen

Schon während ihrer 16 Jahre anhaltenden Kanzlerschaft ging Merkel selbst einkaufen. Immer wieder gab es Schnappschüsse der Kanzlerin aus dem Supermarkt – begleitet von Bodyguards. Nach ihrer aktiven politischen Karriere hat sich daran nichts geändert. Mittlerweile hat Merkel sogar tagsüber Zeit, Besorgungen zu machen. So geschehen am gestrigen Donnerstag in der Morsestraße in Berlin-Mitte.

Diebstahl: Geldbeutel der Ex-Kanzlerin entwendet

Doch diesmal lief der Einkauf nicht reibungslos ab. Denn: Merkel wurde im Supermarkt das Portemonnaie geklaut! "Bild" berichtet, der Geldbeutel der Ex-Bundeskanzlerin soll sich in einer Tasche hängend am Einkaufswagen befunden haben. Selbst Merkels Sicherheitsleute sollen den dreisten Diebstahl nicht mitbekommen haben.

Anzeige wegen Diebstahl erstattet

Die Berliner Polizei bestätigt den Vorfall, dass einer 67-jährigen Frau gegen 11.40 Uhr in einem Supermarkt die Geldbörse gestohlen wurde. Das Opfer habe anschließend bei der Polizeistation in der Friedrichstraße Anzeige erstattet.

Es ist ein Diebstahl mit Beigeschmack, der zwei Fragen aufwirft: Wie konnte Merkel trotz Aufpasser bestohlen werden? Und: Wie ist es mit Angela Merkels Sicherheit insgesamt bestellt?