Angela Finger-Erben ganz privat: Was über Ehemann und Kinder bekannt ist

Das Dschungelcamp 2026 ist gestartet und damit geht auch "Die Stunde danach" wieder los: Angela Finger-Erben steht für das Format als Moderatorin vor der Kamera. Wie sieht es bei ihr eigentlich privat aus? Hat sie Ehemann und Kinder?

Auch 2026 wird Angela Finger-Erben wieder "Ich bin ein Star – Die Stunde danach" moderieren.

Angela Finger-Erben wurde am 2. Februar 1980 in Nürnberg geboren, wo sie nach ihrem Abitur eine Ausbildung zur Werbekauffrau absolvierte. An diese knüpfte sie ein Studium der Medienwirtschaft in Mittweida. Der Start in die Fernsehbranche folgte kurz danach.

Anfänge bei RTL: So startete die Moderatorin ihre Karriere

Schon während ihres Studiums wirkte die Moderatorin im Rahmen eines Auslandssemesters in den USA am Set der Erfolgsserie "Lost" als Regieassistentin und Komparsin mit. In Deutschland startete sie ab 2006 als Redakteurin und Reporterin bei der RTL-Sendung "Exclusiv – Das Starmagazin" sowie dem Mittagsjournal "Punkt 12".

Vom RTL-Frühstücksfernsehen zum Reality-TV

Ihre ersten Jobs als Moderatorin hatte Finger-Erben zusammen mit Wolfram Kons in den Nachrichtensendungen "Punkt 6" und "Punkt 9". Im Anschluss moderierte sie mehrere Formate, darunter "Guten Morgen Deutschland", "Bei Anruf Liebe" und "Das Sommerhaus der Stars – Das große Wiedersehen". Seit 2022 ist sie auch wieder für die Neuauflage der RTL-Morgenmagazine "Punkt 6", "Punkt 7" und "Punkt 8" tätig.

Im März 2019 moderierte sie die Reality-Show "Temptation Island". Dabei handelt es sich um eine Neuauflage der erstmals im Oktober 2001 gestarteten Sendung "Versuchung im Paradies", welche von Oliver Geissen moderiert wurde. Auch in der zweiten Staffel des Reboots war sie als Moderatorin zu sehen.

Angela Finger-Erben privat: Was ist über Ehemann und Kinder bekannt?

Nachdem sie sechs Jahre mit dem deutschen Schauspieler und Moderator Simon Gosejohann liiert war, heiratete sie 2016 den Sportjournalisten Jens Distelkamp. Kurz darauf kam die gemeinsame Tochter zur Welt, im August 2019 wurde ihre zweite Tochter geboren.

Angela Finger-Erben hat eine zwei Jahre ältere Schwester, die als Moderatorin beim Radio des BR arbeitet. Privat mag es die Moderatorin gemütlich, sie bezeichnet sich selbst als Familienmensch, Katzenfreund, Sommer-Nerd und Musik-Liebhaberin.

"Ich bin ein Star – Die Stunde danach" 2026

2018 erhielt sie mit "Ich bin ein Star – Die Stunde danach" ihre eigene Live-Show. Dort kommentiert sie zusammen mit Olivia Jones und weiteren Gästen, die meist selbst Teilnehmer bei IBES waren, die Geschehnisse der letzten Dschungelcamp-Folge.

Auch im Januar 2026 müssen die Zuschauer nicht auf Angela Finger-Erben verzichten. Im Anschluss an die regulären Folgen des Dschungelcamps treten die Moderatorin und Olivia Jones ihren Job an und arbeiten die Folgen auf.