Andy Borg stichelt über Fettnäpfchen von Stefan Mross: "Pass doch ein bissel auf" 

Stichelei unter Schlagerfreunden! Andy Borg und Stefan Mross gelten als unzertrennlich – doch nun konnte sich Borg kleine Seitenhiebe auf seinen langjährigen Weggefährten nicht verkneifen. Der Grund: Mross' Fettnäpfchen-Qualitäten. Andy Borg verpackt direkte Ehrlichkeit mit ganz viel Humor...

Dass sich Andy Borg (63) und Stefan Mross (49) bestens verstehen, ist in der Schlagerszene kein Geheimnis. Seit über 30 Jahren verbindet die beiden nicht nur ihre Musik, sondern auch eine echte Männerfreundschaft. Doch wie das unter Brüdern so ist, darf auch mal geneckt werden – und das tut Andy Borg jetzt ganz öffentlich. Neckereien gehören zu dieser Freundschaft offenbar einfach dazu.

Andy Borg und Stefan Mross: Gegenseitige Besuche bei den Shows – und viel Lob

Am 29. Juni kommt es zum nächsten gemeinsamen TV-Auftritt: In Mross' ARD-Show "Immer wieder sonntags" wird Andy Borg zum Gegenbesuch antreten. Denn erst kürzlich hatte ihm Stefan Mross zum zweiten Mal die große Bühne seiner eigenen Open-Air-Arena für den "Sommer-Spaß mit Andy Borg" überlassen.

Trotz Fehltritte und Fettnäpfchen: "Ein Bruder rümpft nicht die Nase"

"Wir kennen uns privat mehr als beruflich. Stefan ist wie ein Bruder für mich", sagt Andy Borg dem Portal " ". Er habe einen besonderen Platz in seinem Herzen. Selbst kleine Ausrutscher oder Fettnäpfchen nehme er ihm nie krumm: "Ein Bruder rümpft nicht die Nase. (...) Als Bruder sieht man darüber hinweg. Dann klopft man ihm von hinten auf die Schulter und sagt: 'Bua, pass doch ein bissel auf.'"

Andy Borg spielt damit auf private Schlagzeilen rund um Stefan Mross' Trennung von Ex Anna-Carina Woitschack und Gerüchte über angebliche Alkoholprobleme an. Zudem nimmt Mross in seiner ARD-Live-Sendung regelmäßig kein Blatt vor den Mund – das kommt nicht bei allen Gästen und Zuschauern gut an.

Mross nennt Borg sein Vorbild – trotz nur zwei Jahren Altersunterschied

Stefan Mross nimmt Andy Borg diese Anspielungen offensichtlich nicht krumm. Er spart nicht mit Lob für seinen Kollegen und nennt Andy Borg sogar sein großes Vorbild: "Wie er das macht, mit seiner Lockerheit, seiner eigenen wienerischen und harmonischen Rhetorik… ich liebe das!"

Der Humor, den beide verbindet, zieht sich durch ihre Karriere wie ein roter Faden. Dass auch Andy Borg dabei nicht auf den Mund gefallen ist, zeigt er nun mit seinem neckischen Kommentar über Mross’ gelegentliche Patzer.

Wann Andy Borg Kumpel Stefan Mross in die Pflicht nimmt

Während Mross auf der Bühne gerne den Schalk im Nacken trägt, scheint Andy Borg genau zu wissen, wann er seinen langjährigen Freund charmant in die Pflicht nehmen darf – und tut das mit einem Augenzwinkern. Und eines ist sicher: So schnell trennt die beiden Schlager-Brüder niemand.