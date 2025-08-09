Auf den großen Show-Bühnen weiß Stefan Mross, was er tut. Doch privat scheint sich der Moderator an TV-Kollege Andy Borg zu orientieren. Mross verrät, was es damit auf sich hat. Auch spricht er über TV-Auszeiten und die Beziehung mit Eva Luginger.

Seit mehr als 20 Jahren begeistert Stefan Mross (49) bei "Immer wieder sonntags" das TV-Publikum im Ersten. Meist stehen bei den Shows im Europa-Park Rust Freude und Schlagerspaß im Vordergrund – doch das ist nicht immer so. Nach der Ausgabe vom 6. Juli kam es zu einem tragischen Todesfall. Der 49-Jährige zeigte sich erschüttert und meldete sich von Trauer gezeichnet zurück. Generell sei der Job als Moderator nicht immer einfach. Erholung spiele deshalb eine wichtige Rolle, wie Mross jetzt verrät.

Stefan Mross spricht von Auszeiten: "Ganz einfache Dinge"

Für Stefan Mross seien gesunde Auszeiten "die ganz einfachen Dinge", wie er im Interview mit der Zeitschrift "TV klar" erklärt. Nach einer "Immer wieder sonntags"-Ausgabe könne er am besten entspannen, wenn er im Anschluss mit Freunden und seiner Liebsten Eva Luginger (37) durch den Europa-Park spaziere. "Wir essen was Leckeres, schlendern durch den Park – und wenn's passt, geht's auch mal auf die Achterbahn", so der TV-Moderator. An freien Tagen ziehe es Luginger und ihn "raus in die Natur". Mross schildert: "Wir lieben es, wandern zu gehen, mit dem Bike loszufahren oder einfach ein bisschen Sport zu machen. Hauptsache, draußen, bewegen, durchatmen."

Stefan Mross spricht über Beziehung mit Eva Luginger

Eva Luginger und Stefan Mross sind seit März 2023 ein Paar. Die Freundin des 49-Jährigen fand – wie Mross selbst – in der Schlagermusik ihre große Liebe und ist als Sängerin erfolgreich. Mross macht kein Geheimnis daraus, wie "absolut wichtig" es ihm sei, in einer Beziehung zu sein: "Ich könnte mir nicht vorstellen, allein durchs Leben zu gehen, ohne eine Partnerin an meiner Seite. Ich war zweimal in meinem Leben Single – jeweils ein halbes Jahr. Und das war nicht schön. Ich brauche einfach diesen Rückhalt."

Stefan Mross und Eva Luginger sind seit 2023 ein Paar. © imago/marja

Andy Borg als Vorbild: Was sich Stefan Mross wünscht

Er verrät zudem, in Sachen Beziehung ein berühmtes Vorbild zu haben. Er orientiere sich an TV-Kollege Andy Borg (64) und dessen Frau Birgit. "Die leben genau das, was ich mir auch wünsche", so der "Immer wieder sonntags"-Moderator. Dass Stefan Mross von der Ehe seines guten Freundes so viel hält, dürfte Andy Borg gefallen. "So eine echte Verbindung, kein Show-Gespiele. Das habe ich mit Eva auch", meint Mross.

Stefan Mross spricht über "echte Verbindung": Anspielungen auf Ex Anna-Carina Woitschack?

Der 49-Jährige lobt also, dass die Beziehung von Andy und Birgit Borg sowie seine eigene mit Eva Luginger echt – und nicht nur für die Kamera seien. Ob Mross daran zweifelt, dass das auch bei vorherigen Beziehungen der Fall war? Bevor der Moderator und Luginger ein Paar wurden, war Sängerin Anna-Carina Woitschack (32) die Frau an seiner Seite. Die beiden gaben sich im Rahmen der ARD-Show "Schlagerlovestory.2020" vor laufender Kamera das Jawort.

Vor Eva Luginger war Anna-Carina Woitschack die Frau an Stefan Mross' Seite. © imago/star-media

Im November 2022 nahm die Liebe jedoch ein jähes Ende. Woitschack, die einst mit Eva Luginger befreundet war, fühlte sich verraten, nachdem ihre ehemalige Freundin und ihr Ex-Partner Mross ein Paar wurden.