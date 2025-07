Stefan Mross äußert sich zum Todesfall bei "Immer wieder sonntags": "Einfach tragisch"

Nach der "Immer wieder sonntags"-Ausgabe vom 6. Juli kam es zu einem tragischen Todesfall. Moderator Stefan Mross klärt in der aktuellen Sendung vom 13. Juli auf.

Stefan Mross (49) wendet sich nach dem Todesfall bei "Immer wieder sonntags" am 6. Juli mit bewegenden Worten an die Zuschauer. In der aktuellen Ausgabe der Sendung (13. Juli) bittet er um einen Moment der Stille.

Todesfall bei "Immer wieder sonntags": Stefan Mross bittet um Augenblick der Stille

Eine Woche nach dem Todesfall im Publikum der Live-Sendung von "Immer wieder sonntags" wendet sich Moderator Stefan Mross mit emotionalen Worten an die Zuschauer. "Es ist einfach tragisch, es ist sehr, sehr emotional", sagt Mross kurz nach Beginn der Show aus dem Europa-Park in Rust.

Man habe die Sendung fröhlich begonnen, wie jeden Sonntag. "Ich möchte aber einfach dieser Familie ganz viel Kraft schenken", sagt Mross. Er bitte deswegen um einen kurzen Augenblick der Stille. Auch dankt Mross in der Sendung zwei Ersthelfern, die der Frau sofort zu Hilfe geeilt seien: "Sie wissen, wen ich meine. Da gibt es nochmals einen Applaus zu Ihnen nach Hause."

"Immer wieder sonntags": Todesfall blieb während Sendung für viele unbemerkt

Während der Show war es am 6. Juli im Publikum zu einem medizinischen Notfall gekommen. Die betroffene Zuschauerin starb laut Mross später im Rettungswagen auf dem Weg ins Krankenhaus. Ein Zelt verdeckte das Geschehen, die Show lief weiter. Für das Fernsehpublikum war die Abdeckung nur wenige Sekunden im Hintergrund erkennbar.

Auch Moderator Stefan Mross, die Künstler auf der Bühne und die meisten Anwesenden im Europa-Park Rust bekamen während des Geschehens nichts davon mit. Einige Tage nach dem Vorfall hatte die ARD die Sendung aus der Mediathek entfernt.

SWR lobt Hilfeleistung von Rettungskräften: "Schnell, professionell und umsichtig"

Der für die Sendung zuständige Südwestrundfunk (SWR) hatte aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes keine Details zu dem Todesfall bekannt gegeben. "Die vor Ort befindlichen Rettungskräfte haben schnell, professionell und umsichtig reagiert und Hilfe geleistet. Zudem wurden die Angehörigen vor Ort betreut", hatte der Sender betont. "Das Produktionsteam der Sendung hat rasch, besonnen und umsichtig auf den Vorfall reagiert und die Sendung organisatorisch so umgestaltet, dass die Rettungsmaßnahmen nicht behindert wurden. Auch das Publikum reagierte besonnen", hieß es im Weiteren.