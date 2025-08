Andreas Gabalier in München: Ausdrückliche Bitte an Konzertbesucher vor Auftritt 

Andreas Gabalier tritt am Samstag am Königsplatz auf. Seine "Ein Hulapalu auf uns"-Tour führt den Österreicher für ein Konzert nach München. Die Vorfreude bei den Fans ist groß, doch das Wetter wird beim Show-Spektakel wohl nicht mitspielen. Viel Regen ist angekündigt. Gabalier sorgt sich und eine Bitte an die Konzertbesucher wird laut.

Andreas Gabalier (40) stand seit 2011 immer wieder in der Kritik. Mehrere Vorwürfe verfolgen den österreichischen Sänger bis heute. Gabalier wollte mit den Gerüchten in einem aktuellen Podcast-Gespräch aufräumen. Er ist der Meinung, viele Menschen hätten ein falsches Bild von ihm – daher äußerte er sich zu den Vorwürfen. Bei seinen zahlreichen Fans trifft er musikalisch jedenfalls noch immer ins Schwarze. Am Samstag (2. August) führt es Gabalier im Rahmen seiner "Ein Hulapalu auf uns"-Tour nach München. Auf dem Königsplatz wird der 40-Jährige die Bühne rocken. Doch beim "Volks-Rock'n'Roller" kommen Sorgen auf.

Andreas Gabalier tritt in München auf: "Hoffe, dass nichts passiert"

Die Wetterprognosen für Samstag sagen viel Regen in der Maxvorstadt voraus. 14,8 Liter sollen insgesamt auf den Quadratmeter fallen. Das meiste Nass fällt aber bis zum frühen Abend. Um 19 Uhr soll Gabalier die Bühne betreten – auch dann muss man noch mit Niederschlag rechnen.

Im Interview mit der AZ verrät der Sänger, dass er sich Gedanken um seine Fans mache. Andreas Gabalier habe bereits einige Konzerte gespielt, bei denen "Fans bewundernswerterweise stundenlang im strömenden Regen ausharrten". Bei solchen Auftritten "hoffe [er, d. R.] immer, dass nichts passiert und alle wieder gesund nach Hause kommen".

Auftritt von Andreas Gabalier am Königsplatz: Konzertveranstalter mit Bitte

Auf Nachfrage der AZ erklärt Konzertveranstalter Global Concerts mit Blick auf das Wetter am Samstag: "Wir bitten alle Besucher, sich mit Regenkleidung auszustatten." Derzeit sei mit einer kurzfristigen Konzertabsage nicht zu rechnen. Eine solche komme nur zustande, "wenn für die Besucher Gefahr für Leib und Leben bestehen würde". Davon müsse derzeit nicht ausgegangen werden. Vor allem ein aufkommendes Gewitter ist lebensgefährlich. Blitz und Donner sind aber für den Samstagabend nicht angekündigt.

Fans können den Auftritt von "Volks-Rock'n'Roller" Andreas Gabalier am Samstag in München kaum erwarten. © imago/Karina Hessland

Andreas Gabalier: "Kein Mitspracherecht" bei wichtiger Entscheidung

Sollte es doch zu einer kurzfristigen Konzertabsage kommen, würde diese Entscheidung "in enger Absprache" des Konzertveranstalters "mit den Behörden" getroffen werden. Bei einem Konzertausfall wegen einer "Extremwetterlage hat der Künstler kein Mitspracherecht", so Global Concerts zur AZ. Andreas Gabalier könne demnach bei Unwetter nicht mitbestimmen, ob er auftreten darf oder nicht. Der Konzertveranstalter versichert, in einem solchen Fall sei man zumindest "auch im direkten Austausch mit dem Künstler".

Andreas-Gabalier-Konzert: Fans von Robbie Williams machten es vor

Auf sommerliche Temperaturen und Trockenheit wartet man am Samstag in München also vergeblich. Die Stimmung im Publikum dürfte das schlechte Wetter trotzdem nicht trüben. Wie beim München-Konzert von Robbie Williams (51) am vergangenen Samstag deutlich wurde, lassen sich treue Musik-Fans die Laune nicht vermiesen. Zu Hits wie "Let Me Entertain You" und "Angels" sangen die Robbie-Williams-Fans – auch im strömenden Regen – lauthals im Olympiastadion mit.