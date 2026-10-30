Andrea Kiewel plaudert Hochzeitsdetails aus: "Könnte ich mir sehr gut vorstellen"

Vor knapp einem Monat hat Andrea Kiewel die "Fernsehgarten"-Saison 2026 beendet. Jetzt hat die Moderatorin wieder Zeit, sich um sich selbst und ihre Liebsten zu kümmern. Bei einer Reise nach Italien hat sie nun einen Ort entdeckt, an dem sie sich ihre Hochzeit mit ihrem Partner vorstellen kann.

Die "ZDF-Fernsehgarten"-Saison 2026 mit Andrea Kiewel ist schon wieder vorbei. Fans schätzen vor allem ihre quirlige Art als Moderatorin. Aber wer steht Kiwi im Privatleben zur Seite? Und was hat der TV-Star nun über ihre anstehende Hochzeit mit einem israelischen Soldaten ausgeplaudert?

Soldat in Israel: Das ist über den Partner von Andrea Kiewel bekannt

Gemeinsam mit ihrem Verlobten lebt Andrea Kiewel in Tel Aviv. In ihrem Buch "Meist sonnig", das Ende 2020 erschien, schwärmt Kiewel über ihren "Astronauten": "Ich liebe einen Mann, der von einem anderen Stern ist. Man nennt es Fernbeziehung. (...) Wir leben in verschiedenen Welten. Wir sprechen nicht mal dieselbe Sprache. (...) Wir sind uns an einer Straßenecke begegnet und da stehen wir immer noch." Sie machte sogar einen Hebräisch-Kurs, um ihn besser zu verstehen.

Als 2023 in Israel Krieg ausbrach, begann für Andrea Kiewel eine Zeit voller Sorgen, denn ihr Verlobter dient in der Armee. "Ich bin die Freundin eines Soldaten", hatte Kiewel der "Jüdischen Allgemeinen" erzählt. "Er zieht in diesen Krieg. Um dieses Land, in welches sich seine Familie vor den Nazis retten konnte, zu verteidigen. Er würde sein Leben für dieses, sein Land geben. Es ist in seiner DNA verankert. Ich liebe ihn unendlich dafür."

Andrea Kiewel plant Hochzeit: An diesem Ort würde sie gerne heiraten

Am 22. Juni 2025 überraschte "Kiwi" mit einer sehr privaten Nachricht. Im "ZDF-Fernsehgarten" sagte Kiewel über sich selbst: "Sie hat Ja gesagt." Anschließend zeigte die Moderatorin stolz ihren Verlobungsring in die Kamera.

Andrea Kiewel zeigte am 22. Juni ihren Verlobungsring © ZDF-Screenshot

Wo findet die Hochzeit statt?

Die Planung der anstehenden Hochzeit scheint voranzuschreiten – zumindest gedanklich. Andrea Kiewel hat einen Ort entdeckt, der zu einer romantischen Trauung perfekt geeignet ist. Die venezianische Insel Giudecca hat es der Moderatorin angetan, nachdem sie kürzlich mehrere Tage dort verbracht hat. "Es gibt null touristische Attraktionen, dafür einen Kindergarten, eine Stadtbibliothek, einen Coop-Supermarkt und eine kleine Bar, in der ich jeden Morgen meinen Tag mit einem Ristretto für 1,40 Euro startete", schreibt die 61-Jährige im Oktober 2026 in ihrer Kolumne für "Superillu".

Traumhochzeit für Andrea Kiewel: Sie schwärmt von Venedig

Beim Gedanken an eine Hochzeit in Venedig kommt Andrea Kiewel ins Schwärmen. Wie sie sich ihre italienische Trauung vorstellt? "Kleine Hochzeitsgesellschaft, ein edles 'Si' neben der Rialtobrücke, dann rüber auf 'meine' Insel Giudecca und Pizza und Vino Rosso für alle." Wann der große Tag für die "Fernsehgarten"-Moderatorin ansteht, hat sie bislang noch nicht verraten.

Erinnerung an verstorbenen Ehemann: Andrea Kiewel kämpft im "Fernsehgarten" mit den Tränen

Andrea Kiewel schützt ihr Privatleben und hält ihren Verlobten aus der Öffentlichkeit heraus. Das war aber nicht immer so. 2000 verliebte sich Kiwi in Theo Naumann, ein Jahr später kam Sohn Johnny zur Welt. 2004 heirateten Kiewel und Naumann und versprachen sich ewige Treue, drei Jahre später zerbrach die Ehe. 2012 dann der Schicksalsschlag: Ihr Ex-Mann starb bei einem Motorradunfall. "Kiwi" verlor einen Vertrauten und Sohn Johnny seinen Vater.

In der "Fernsehgarten"-Ausgabe vom 7. Juni wurde Andrea Kiewel an diesen schmerzlichen Verlust erinnert, als der Künstler Ayman seinen Hit "Mein Stern" sang. Das gleiche Lied performte der heute 52-Jährige 2004 auf der Hochzeit von Kiwi und Theo Naumann. "Sein Lied war unseres, also meines und das meines verstorbenen Ex-Mannes", sagte sie ans Publikum gerichtet – doch dann brach ihre Stimme. Die ZDF-Moderatorin hatte in diesem Moment sichtlich mit ihren Emotionen zu kämpfen.

2004 heiratete Andrea Kiewel Theo Naumann, der 2012 bei einem Unfall verstarb. © imago/Charles Yunck

Moderatorin Andrea Kiewel: Karriere-Überblick

Andrea Kiewel wuchs in der DDR auf, war Leistungsschwimmerin und wurde 1993 beim "Sat.1 Frühstücksfernsehen" in ganz TV-Deutschland bekannt. Mehrere ZDF-Samstagabendshows folgten. Auch bei RTL bekam sie mit "Einspruch" eine eigene Sendung. Doch mittlerweile ist sie DAS Gesicht des "Fernsehgartens" und wurde sogar von Martina Hill parodiert – was für ein Ritterschlag!

Gage für "ZDF-Fernsehgarten": Das verdient Andrea Kiewel für ihren Einsatz als Moderatorin

Andrea Kiewel hat bislang nicht öffentlich über ihre Gage gesprochen. Trotzdem wurde 2024 ihr Verdienst für den "Fernsehgarten" öffentlich. Wie "Welt am Sonntag" recherchiert hat, soll die Moderatorin für die ZDF-Show eine Jahresgage von 400.000 Euro bekommen – das wären 20.000 Euro pro Folge.

Was nach einer XXL-Gage klingt, ist in der TV-Branche aber nicht ungewöhnlich. PR-Experte Ferris Bühler erklärte der AZ zum hohen Verdienst der "Fernsehgarten"-Moderatorin: "Ihre Gage mag auf den ersten Blick hoch wirken, ist aber im Kontext absolut marktüblich und gerechtfertigt, da sie eine mehrstündige Live-Sendung Woche für Woche trägt und das Gesicht eines Millionenpublikumsformats ist."

TV-Skandal: Deshalb durfte Andrea Kiewel 2008 keinen "Fernsehgarten" moderieren

2007 kam es zu einem großen TV-Skandal. "Kiwi" wurde vorgeworfen, bezahlte Schleichwerbung für das Unternehmen "Weight Watchers" zu betreiben. Daraufhin wurde ihr Vertrag mit dem Sender ZDF aufgelöst. Die Folge: In der Saison 2008 durfte sie nicht für den "Fernsehgarten" vor der Kamera stehen. Stattdessen präsentierte Kollege Ernst-Marcus Thomas das Format.

"Kiwi" wurde ersetzt: Kurzzeitiger neuer Moderator hieß Ernst-Marcus Thomas

Doch das hatte für die Show ungeahnte Folgen: Die Quoten brachen ein. Das ZDF trennte sich nach nur 20 Folgen wieder von Moderator Ernst-Marcus Thomas und holte Kiewel im Jahr 2009 zurück. Was Ernst-Marcus Thomas heute macht, lesen Sie hier.

Ex-Männer und zwei Söhne: "Kiwi" feierte bislang drei Hochzeiten

Ganz so redselig, wie in der ZDF-Sendung, ist "Kiwi" nicht mehr, wenn es um Fragen zu ihrem Privatleben geht. Die 61-Jährige hat zwei Kinder und war dreimal verheiratet. Mit 19 Jahren wagte sie zum ersten Mal den Schritt vor den Traualtar, Sohn Max wurde 1986 geboren. Mit 34 Jahren heiratete "Kiwi" erneut, doch nach nur einem Jahr war alles aus.