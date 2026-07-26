Andrea Kiewel äußert sich zum CSD-Terror: Emotionale Worte im "Fernsehgarten"

"Ein großes Anliegen": Moderatorin Andrea Kiewel hat im "ZDF-Fernsehgarten" emotionale Worte über den Angriff auf den CSD in Berlin geteilt.

Die TV-Moderatorin Andrea Kiewel (61) emotionale Worte zum Anschlag auf den Christopher Street Day in Berlin mit dem Publikum geteilt. Kurz nach Beginn der Sendung am Sonntag erklärte sie dazu: Bevor diese Show richtig losgehe - das habe sie den Zuschauerinnen und Zuschauern vor Ort schon gesagt - sei es ihnen ein großes, großes Anliegen, "dass wir, die große 'Fernsehgarten'-Familie, alle Kolleginnen und Kollegen und natürlich ich und meine Gäste heute in Gedanken und mit ganzem Herzen bei den Betroffenen der Ereignisse des CSDs letzte Nacht in Berlin sind." Die 61-Jährige fügte hinzu: "We love you!"

Zuvor hatte Andrea Kiewel bereits kurz die Gäste der aktuellen Sendung begrüßt, die unter dem Motto "Family Battle" stand. Mit dabei waren Frauke Ludowig und Tochter Nele, Patricia Kelly und Sohn Iggi sowie Stefanie Hertel und Tochter Johanna. Genau wie das Publikum spendeten die Prominenten viel Beifall für Kiewels emotionale Botschaft.

Merz kommt zu Trauergottesdienst

Bundeskanzler Friedrich Merz (70) wird nach dem Anschlag auf den Christopher Street Day am Nachmittag zu einem Trauergottesdienst für die Opfer und deren Angehörige in der St. Marienkirche am Alexanderplatz kommen.

Am Samstagabend war ein Fahrzeug bei der Veranstaltung in eine Menschengruppe gefahren. Eine Frau kam ums Leben, viele weitere Personen wurden verletzt. Innenminister Alexander Dobrindt (56) spricht von einem islamistischen Anschlag.

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Zahlreiche Stars meldeten sich in den sozialen Medien bereits zu Wort. Bill Kaulitz (36) schreibt etwa in einer Instagram-Story, dass er an die Menschen beim CSD denke - "die Opfer, Freunde und Angehörigen". : "Liebe ist immer richtig! Unsere Tränen sind unsere Stärke. Sie spülen den Hass weg. Ich wünsche allen viel Kraft. #berlin #csd #solidaritat".