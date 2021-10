Anastasia Zampounidis verlässt Deutschland: Warum sie nach Griechenland auswandert

Anastasia Zampounidis hat genug von Berlin und Deutschland und wandert aus. Wohin und was die Gründe sind, hat die Moderatorin jetzt erklärt.

Anastasia Zampounidis (52) will Deutschland noch 2021 verlassen.

Mit 52 Jahren will Anastasia Zampounidis jetzt Deutschland den Rücken kehren. Obwohl sie seit 24 Jahren in Berlin lebt, hat sie genug von der Hauptstadt und wird noch vor Ende des Jahres nach Griechenland ziehen. Was ist der Grund dafür?

Deshalb will Anastasia Zampounidis Deutschland verlassen

Im Gespräch mit " " erklärt Anastasia, die ihre Karriere 1999 beim Musiksender MTV startete, dass die Corona-Krise für sie einiges verändert habe. "Die Pandemie hat Berlin nicht gutgetan. Die Atmosphäre ist nicht schön", sagt sie dazu. "Es war schon immer ruppig, damit kam ich aber immer gut zurecht. Ob im Supermarkt, auf den Straßen – die Zündschnur der Leute ist sehr kurz. Alle sind genervt."

In diesem griechischen Ort hat die MTV-Ikone ein Haus gekauft

Deshalb erwirbt Anastasia Zampounidis eine Immobilie in Griechenland. "Mein Zuhause wird Griechenland. Ich kaufe dort gerade ein Haus. In Thessaloniki." Nach 20 Besichtigungen habe sie jetzt endlich das richtige Objekt für sich gefunden, wie sie weiter erklärt. "Es ist das Haus, wo man mich irgendwann mit den Füßen zuerst rausträgt. Da will ich alt werden."

Anastasia Zampounidis: "In Griechenland leben viele Familienmitglieder"

Ob die Moderatorin und Autorin Deutschland für immer verlässt? "Berlin und ich haben eine Beziehungskrise. Abstand tut da ganz gut im Moment." Klingt nicht danach, als würde Anastasia eine Rückkehr kategorisch ausschließen. Dennoch hoffe sie darauf, dass sie in Griechenland bleiben wird. Unterstützung vor Ort erhält sie durch ihre Familie. "In Griechenland leben viele Familienmitglieder und Freunde von mir. Meine Tante Antigone wohnt 15 Minuten von mir entfernt." Klingt danach, als sei es der perfekte Ort für Anastasia Zampounidis.