An der Seite von Prinz William: Kate kehrt zu royaler Tradition zurück

Nach ihrer Krebserkrankung nahm Prinzessin Kate wieder an der Order-of-the-Garter-Zeremonie teil. Die 43-Jährige unterstützte Prinz William bei der traditionsreichen Veranstaltung auf Schloss Windsor.

Nach den "Trooping the Colour"-Feierlichkeiten vom Wochenende haben König Charles III. (76) und seine Ehefrau Königin Camilla (77) sowie Charles' Sohn Prinz William (42) und dessen Ehefrau Prinzessin Kate (43) einen weiteren öffentlichen Auftritt absolviert. An diesem Montag, 16. Juni, fand die traditionsreiche Prozession und Zeremonie des Hosenbandordens statt.

Beim Garter Day handelt es sich um einen Ehrentag für die Mitglieder des Hosenbandordens. In der traditionellen Tracht des Ritterordens marschieren dessen Mitglieder und die Royals von Schloss Windsor aus in Richtung der St.-Georgs-Kapelle, um einem Gottesdienst beizuwohnen. Der Orden wurde vor nahezu 700 Jahren von König Eduard III. (1312-1377) gestiftet. Dem "Most Noble Order of the Garter" dürfen neben dem Monarchen und dem Prinzen von Wales nur maximal 24 Mitglieder angehören. Die Ernennung liegt im alleinigen Ermessen des Monarchen zur Anerkennung öffentlicher Dienste oder persönlicher Verdienste um die Krone.

Rückkehr nach Abwesenheit im vergangenen Jahr

Im vergangenen Jahr war Prinzessin Kate bei der Zeremonie nicht anwesend. Nachdem sie bei der "Trooping the Colour"-Militärparade noch zugegen war, musste sie sich offenbar anschließend aufgrund ihrer Krebsbehandlung schonen. strahlte die 43-Jährige wieder an der Seite ihres Ehemannes, mit dem sie in einer Kutsche vorfuhr.

Während sich William und das Königspaar in der traditionsreichen Tracht des Ordens mit blauen Samtumhängen und Hüten mit ausladender Feder zeigten, wählte die Prinzessin einen weißen Look von Self-Portrait, den sie laut "People" bereits im vergangenen Mai bei einem Konzert getragen hatte. Zu dem Ensemble mit Spitzenrock kombinierte sie einen eleganten Hut von Sean Barrett und eine fünfreihige Perlenkette sowie die dazu passenden Ohrringe.

Die Prozession verfolgte Kate mit Herzogin Sophie (60). Deren Ehemann Prinz Edward (61) sowie Prinzessin Anne (74) nahmen an der Zeremonie teil, beide trugen ebenfalls die dunkelblaue Samtrobe mit roter Schärpe und Hüte mit üppiger Straußenfeder.

Für die Royals steht ein weiteres Traditionsevent im Sommerkalender an: Es wird erwartet, dass Mitglieder der Königsfamilie das Royal Ascot, das jährliche Pferderennen, als Ehrengäste besuchen werden. Es findet vom 17. bis 21. Juni statt.