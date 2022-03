Amira Pocher: Was ist über Mutter, Bruder und Herkunft der Moderatorin bekannt?

Neben 13 weiteren Promis schwingt Amira Pocher aktuell bei "Let's Dance" das Tanzbein. Wird sie besser abschneiden als ihr Mann Oliver Pocher? Was weißt man eigentlich Privates über Amira, ihre Eltern und Geschwister? Woher kommt Amira Pocher ursprünglich?

Amira Pocher tritt in die Fußstapfen ihres Mannes: Sie nimmt derzeit bei "Let's Dance" teil. Oliver Pocher belegte 2019 den siebten Platz der Tanzsendung. Ob seine Frau mit Tanzen überzeugen kann? Der Comedian fiel eher mit komödiantischen Einlagen, als mit Können auf.

Amira Pocher: Mutter hat ein Tanzstudio

Ein gewisses Tanztalent sollte Amira Pocher bereits in die Wiege gelegt worden sein: Am 28. September 1992 in Klagenfurt am Wörthersee geboren, wuchs Amira Aly mit ihrem zwei Jahre älteren Bruder Ibrahim bei ihrer alleinerziehenden Mutter Mirjam auf, die ein Tanzstudio für orientalischen Tanz betreibt.

Foto mit Mutter: Amira Pocher zeigt Mama Mirjam

Im Juni 2019 veröffentlichte Amira Pocher ein Bild mit ihrer Mama Mirjam. Ende 2021 sprach die Mutter erstmals darüber, dass sie Bedenken über Amiras Männerwahl hatte. "Natürlich habe ich dies und das von ihm vorher gehört. Mehr negativ als positiv", so Mirjam in Amiras Podcast. Die Prominenz habe für sie dagegen gar keine Rolle gespielt: "Für die meisten Leute ist das ein Riesenthema. Für mich war es in der zweiten Sekunde überhaupt kein Thema mehr, weil in erster Linie ist er der Mensch, der dich glücklich machen soll." Sie fügte hinzu: "Und wenn er dir wehtut, dann kriegt er es mit mir zu tun."

Amira Pocher: Gutaussehender Bruder Ibrahim ist ihr Beschützer und Vater

Wie innig das Verhältnis zwischen Amira Pocher und ihrem Bruder Ibrahim Aly ist, zeigte sie immer wieder auf Instagram. Ibrahim belegte 2018 den ersten Platz beim Hindernislauf. Amira schrieb auf Instagram: "Bruderherz!! Ich bin so stolz auf ihn. 1.Platz in allen Kategorien beim Spartan Race."

Und auch zu einem Foto, das Ibrahim auf Amiras Pochers Hochzeit zeigt, findet sie wunderschöne Wörter über ihren gutaussehenden Bruder: "Mein Vorbild, mein Erzfeind, mein Spielgefährte, mein Beschützer, mein Mitbewohner, mein Vater, mein Lehrer, mein Wegweiser, mein Besserwisser, mein Licht, mein Idol, kurz gesagt, mein Bruder!"

Amira Pocher hieß früher Aly und wuchs in Österreich auf

Ihre Jugend in Österreich war alles andere als einfach: In ihrem Podcast "Die Pochers hier" erzählte Amira von Problemen mit dem Stiefvater, ständigen Streitereien, autoaggressivem Verhalten und sogar Selbstmordgedanken. Schließlich schickten die Eltern sie mit 15 Jahren sogar sechs Monate in ein Kriseninterventionszentrum. Ihren leiblichen ägyptischen Vater traf sie 2018, nach 20 Jahren ohne Kontakt, wieder. Ihre Brötchen verdiente Amira Pocher, damals noch Amira Aly, als Gelegenheitsmodel und Make-up-Artistin.

Amira Pocher kam 2014 nach Deutschland: Kinder und Oliver Pocher

2014 kam Amira nach Deutschland und arbeitete zunächst als Visagistin und Hairstylistin. Dabei war sie unter anderem auch hinter den Kulissen von "Let’s Dance" tätig. Kennengelernt haben sich die beiden allerdings laut eigener Aussage über eine Dating-App. Anfangs hielten Amira und Oliver ihre Beziehung geheim, er stellte sie den Medien als Assistentin vor. Nach einiger Zeit (und vielen Gerüchten) machten sie ihre Liebe dann aber doch offiziell und heirateten schließlich im Oktober 2019.

Wie viele Kinder hat Amira Pocher?

2019 wurde der erste gemeinsame Sohn geboren von Amira und Oliver Pocher geboren, der zweite folgte 2020. Mit Sandy Meyer-Wölden, der Ex ihres Mannes, mit der er drei gemeinsame Kinder hat, versteht sich Amira mittlerweile sehr gut. Möglicherweise sogar besser als die Ex-Partner selbst: "Dank Amira sind wir auf einem guten Weg. Es gibt keinen Gruppenchat zwischen Amira, Oli und mir. Ich spreche nur noch mit Amira", erklärte Meyer-Wölden in einer Folge von "Grill den Henssler, bei der alle drei teilnahmen.

Amira Pocher: Podcast und TV-Karriere

Zu Beginn ihrer Beziehung mit Oliver Pocher hielt sich Amira noch im Hintergrund. Anfang März 2020 trat Amira Pocher dann bei "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!" erstmals in einer Fernsehshow auf. Es folgten weitere Auftritte bei "Das Spiel beginnt" und "5 gegen Jauch", außerdem agierte sie als Sidekick ihres Mannes in der Show "Pocher - gefährlich ehrlich!". Ihre erste eigene Show bekam sie auf Vox mit "Die Superzwillinge", die Sendung wurde jedoch nach vier Folgen aus dem Programm genommen. Seit Dezember 2021 ist sie die Moderatorin des Star-Magazins "Prominent!".

Amira ist jedoch nicht nur im Fernsehen aktiv: Mit ihrem Mann startete sie im April 2020 den Podcast "Die Pochers hier!". Im August desselben Jahres brachte sie mit dem Frankfurter Modelabel "Mania" ihre eigene Kollektion namens "TGTHER" auf den Markt.