Amelia und Eliza Spencer: Dianas schöne Nichten besuchen Promi-Party "Miss Dior"

Werden die beiden Nichten von Lady Diana über die Royals, die Königsfamilie oder gar über ihre verstorbene Tante sprechen? Amelia und Eliza Spencer waren als VIP-Gäste der "Miss Dior"-Party angekündigt – und sie sind gekommen!

Was für ein Wow-Auftritt. Die Zwillinge Amelia und Eliza Spencer (29) besuchten die nordrhein-westfälische Hauptstadt und hinterließen einen bleibenden Eindruck. Es war ihr erstes Deutschland-Aufenthalt überhaupt. Dior hat die beiden bildschönen Frauen als Promi-Gäste auf die Party in Düsseldorf geladen.

Dianas Bruder Charles ist Vater der Spencer-Zwillinge

Lady Amelia und Lady Eliza Spencer waren noch Kinder, als ihre weltberühmte Tante, Prinzessin Diana, bei einem Autounfall im August 1997 ums Leben kam. Die Zwillinge wurden 1992 als Töchter von Dianas jüngerem Bruder Charles, dem neunten Earl Spencer, geboren. Aufgewachsen sind die beiden Blondinen in Südafrika. Mittlerweile wohnen sie in England.

Lady Amelia und Lady Eliza auf Dior-Party in Düsseldorf

Die anderen geladenen Gäste wie Veronica Ferres, Franziska Knuppe, Frauke Ludowig, Jana Ina Zarrella oder Bettina Zimmermann waren von der Aura der beiden Diana-Nichten begeistert.

Diana sei "unglaublich warmherzig, mütterlich und liebevoll" gewesen

Fragen zu den Royals beantworteten Amelia und Eliza Spencer nicht; sie zeigten nur ein verschwiegenes Lächeln. Über ihre weltberühmte Tante Diana sprachen die Zwillinge Anfang des Jahres im "Tatler". Lady Eliza sagte: "Wir kannten sie immer nur als unsere Tante. Da ich in Südafrika aufgewachsen bin, hatte ich wirklich kaum eine Ahnung davon, wie bedeutend sie in der Welt war, bis ich viel älter war."

"Als Kind erkannte ich den gewaltigen Verlust für meinen Vater und meine Familie. Erst später verstand ich die Bedeutung des Verlustes von ihr als Persönlichkeit in der Welt", so Eliza weiter. Diana sei "unglaublich warmherzig, mütterlich und liebevoll" gewesen. "Sie hat sich immer bemüht, mit uns Kindern in Kontakt zu treten und hatte ein Talent, in den Herzen der Kinder zu lesen."